В Киеве наступил почти полный блэкаут

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киев столкнулся с масштабным отключением электроэнергии, пишет "Страна.ua".
"В Киеве почти полный блэкаут", — говорится в сообщении.
Из-за длительного отключения света на автозаправочных станциях под Киевом образовались большие очереди.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.
Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.
С начала суток местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
