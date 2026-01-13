Рейтинг@Mail.ru
В Киеве наступил почти полный блэкаут - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 13.01.2026 (обновлено: 18:55 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/blekaut-2067646737.html
В Киеве наступил почти полный блэкаут
В Киеве наступил почти полный блэкаут - РИА Новости, 13.01.2026
В Киеве наступил почти полный блэкаут
Киев столкнулся с масштабным отключением электроэнергии, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:35:00+03:00
2026-01-13T18:55:00+03:00
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
киевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067652097_0:272:3072:2000_1920x0_80_0_0_0e859ac387e6c61de75b304e4f962af6.jpg
https://ria.ru/20260113/svo-2067629306.html
https://ria.ru/20251109/ukraina-2053725030.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
киевская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067652097_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_a3161adb7d7e2d9aa70113b1f70d2f73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, киевская область
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Киевская область
В Киеве наступил почти полный блэкаут

Киев оказался в почти полном блэкауте

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoБлэкаут в Киеве
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Блэкаут в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Киев столкнулся с масштабным отключением электроэнергии, пишет "Страна.ua".
«

"В Киеве почти полный блэкаут", — говорится в сообщении.

Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Распространят террор". СМИ забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО
Вчера, 16:17
Из-за длительного отключения света на автозаправочных станциях под Киевом образовались большие очереди.
В ночь на вторник российские военные нанесли массированный удар по энергообъектам и предприятиям, связанным с ВСУ. Позднее Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры пропал свет в Киеве, Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений электроэнергии, в Киеве и Киевской области — аварийные.

Массовые многочасовые отключения света начались на Украине в октябре из-за повреждений в энергетических сетях и коммунальных системах.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября 2025, 08:00
С начала суток местные СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Одессе, Харькове, Чернигове, а также в Павлограде в Днепропетровской области. Власти подтвердили поражение двух энергетических объектов в Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныКиевская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала