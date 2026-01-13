Рейтинг@Mail.ru
У Карапетяна диагностировали пневмонию, рассказал адвокат - РИА Новости, 13.01.2026
16:02 13.01.2026
У Карапетяна диагностировали пневмонию, рассказал адвокат
У Карапетяна диагностировали пневмонию, рассказал адвокат
ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. У находящегося под домашним арестом в Ереване предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна диагностирована двусторонняя пневмония, которой он заболел два месяца назад, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"Карапетян в условиях домашнего ареста посетил медицинское учреждение, прошел комплексное медицинское обследование, которое не проходил около семи месяцев, и выяснилось, что у него двусторонняя пневмония в переходной стадии… она имеет двухмесячную давность", - сказал Вардеванян.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В РАН рассказали, зачем Пашинян давит на апостольскую церковь и оппозицию
10 января, 17:16
Он отметил, что воспаление легких не было диагностировано в следственном изоляторе, где он находился, что является "халатностью, граничащей с преступлением".
Другой адвокат Карапетяна Лианна Гаспарян сообщила, что у предпринимателя выявлен также коронавирус.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Решением суда 30 декабря того же года мера пресечения Карапетяну была изменена с заключения под стражу на домашний арест. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Верующие в церкви Святой Рипсиме в Эчмиадзине - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Армении уволили прокурора, поддержавшего обвинение по делам против ААЦ
9 января, 14:19
 
В миреАрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьТаширРоссия
 
 
