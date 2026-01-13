https://ria.ru/20260113/bezrabotitsa-2067684895.html
Уровень безработицы в Смоленской области составил 0,41% в прошлом году
Уровень безработицы в Смоленской области составил 0,41% в прошлом году - РИА Новости, 13.01.2026
Уровень безработицы в Смоленской области составил 0,41% в прошлом году
По итогам 2025 года уровень регистрируемой безработицы в Смоленской области составил 0,41%, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Уровень безработицы в Смоленской области составил 0,41% в прошлом году
Уровень регистрируемой безработицы на Смоленщине составил 0,41% в 2025 году
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. По итогам 2025 года уровень регистрируемой безработицы в Смоленской области составил 0,41%, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В 2025 году кадровый центр Смоленской области "Работа России" оказал содействие в поиске работы более 13 тысячам человек. Почти 8 тысяч успешно трудоустроены, включая более 2 тысяч несовершеннолетних, которые подрабатывали в свободное от учебы время.
"Центрами занятости также проводится работа по подбору персонала на замещение вакантных позиций, которая позволяет лидерам ЭКГ-рейтинга в приоритетном порядке снизить кадровый дефицит у ответственных компаний и повысить доверие к региональным органам власти. Этот рейтинг позволяет оценивать деловую репутацию предприятий", — написал Анохин в своем официальном телеграм-канале.
Кадровый центр активно занимается трудоустройством ветеранов СВО и участвует в реализации отдельного направления программы "Герои СВОего времени. Смоленск" для бойцов без высшего образования.
"Еще одно важное направление — поддержка женщин, воспитывающих детей. С 2021 года в рамках национального проекта в регионе успешно реализуется программа обучения мам с детьми до трех лет. Более 530 смолянок прошли переобучение, повысили квалификацию или освоили новую профессию, востребованную на рынке труда", — отметил губернатор.
Анохин заключил, что помимо этого, с 2024 года компании, которые создают рабочие места для незанятых мам с детьми до трех лет, получают субсидии.