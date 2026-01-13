Рейтинг@Mail.ru
Экземпляр "Бесов" Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей
Культура
Культура
 
21:32 13.01.2026
Экземпляр "Бесов" Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей
Экземпляр "Бесов" Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей - РИА Новости, 13.01.2026
Экземпляр "Бесов" Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей
Аукционный дом "Литфонд" в четверг проведёт первые в 2026 году торги, на которых выставят экземпляр уничтоженного издания "Бесов" Федора Достоевского,... РИА Новости, 13.01.2026
Страница сигнального экземпляра романа Федора Достоевского "Бесы"
Страница сигнального экземпляра романа Федора Достоевского Бесы
Страница сигнального экземпляра романа Федора Достоевского "Бесы"
Страница сигнального экземпляра романа Федора Достоевского "Бесы". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв- РИА Новости. Аукционный дом "Литфонд" в четверг проведёт первые в 2026 году торги, на которых выставят экземпляр уничтоженного издания "Бесов" Федора Достоевского, опубликованного в 1935 году, стартовая ставка составит 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.
В "Литфонде" рассказали, что в четверг откроют свой аукционный год первым в этом году каталогом редких книг, автографов, фотографий и исторических документов.
Усадьба Воронцовых-Дашковых XVIII-XIX веков в Раменском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Дом.РФ" выставил на торги усадьбу Воронцовых-Дашковых в Подмосковье
22 декабря 2025, 17:45
"Центральное место в коллекции занимает одно из самых загадочных и мифологизированных изданий советской эпохи – роман Федора Достоевского "Бесы", вышедший в 1935 году в издательстве Academia под редакцией и со вступительной статьей литературного критика Льва Гроссмана, а также с предисловием Петра Парадизова и офортами (гравюрами - ред.) Сарры Шор", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что речь идет о первом томе из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати. Экземпляр напечатан без суперобложки, которая так и не была изготовлена. Как отметили в пресс-службе, формально книга подписана в печать 20 декабря 1934 года, однако тираж не вышел за пределы сигнальных экземпляров. После фельетона в газете "Правда" роман был публично заклеймен как "контрреволюционный", печать остановили, а отпечатанные экземпляры уничтожили.
"В результате книга сохранилась, по имеющимся данным, примерно в десяти экземплярах, что делает ее одной из величайших редкостей советской книжной культуры. На одном из прошлых аукционов "Литфонда" аналогичный экземпляр был продан за 3,4 миллиона рублей, а текущая ставка на предстоящих торгах составляет 1,2 миллиона рублей", - рассказали в аукционном доме.
Андрей Тарковский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Рекламную афишу дипломного фильма Тарковского выставят на торгах в четверг
16 декабря 2025, 19:39
 
Культура Федор Достоевский Общество
 
 
