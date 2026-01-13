Экземпляр "Бесов" Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей

МОСКВА, 13 янв- РИА Новости. Аукционный дом "Литфонд" в четверг проведёт первые в 2026 году торги, на которых выставят экземпляр уничтоженного издания "Бесов" Федора Достоевского, опубликованного в 1935 году, стартовая ставка составит 1,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома.

В "Литфонде" рассказали, что в четверг откроют свой аукционный год первым в этом году каталогом редких книг, автографов, фотографий и исторических документов.

"Центральное место в коллекции занимает одно из самых загадочных и мифологизированных изданий советской эпохи – роман Федора Достоевского "Бесы", вышедший в 1935 году в издательстве Academia под редакцией и со вступительной статьей литературного критика Льва Гроссмана, а также с предисловием Петра Парадизова и офортами (гравюрами - ред.) Сарры Шор", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что речь идет о первом томе из планировавшегося двухтомного издания, которое было остановлено еще на стадии печати. Экземпляр напечатан без суперобложки, которая так и не была изготовлена. Как отметили в пресс-службе, формально книга подписана в печать 20 декабря 1934 года, однако тираж не вышел за пределы сигнальных экземпляров. После фельетона в газете "Правда" роман был публично заклеймен как "контрреволюционный", печать остановили, а отпечатанные экземпляры уничтожили.