ПВО ночью уничтожила 11 украинских беспилотников

"В течение прошедшей ночи с 23:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.