15:58 13.01.2026
Бельгийский депутат показала сгенерированное ИИ фото себя в бикини
Бельгийский депутат показала сгенерированное ИИ фото себя в бикини
Бельгийский депутат Виктория Вандеберг показала на пленарном заседании сгенерированное ИИ фото себя в бикини, чтобы осудить злоупотребления при использовании ИИ РИА Новости, 13.01.2026
Бельгийский депутат показала сгенерированное ИИ фото себя в бикини

Бельгийский депутат Вандеберг показала сгенерированное ИИ фото себя в бикини

© Chambre des représentantsБельгийский депутат Виктория Вандеберг показала на пленарном заседании сгенерированное ИИ фото себя в бикини
Бельгийский депутат Виктория Вандеберг показала на пленарном заседании сгенерированное ИИ фото себя в бикини - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Chambre des représentants
Бельгийский депутат Виктория Вандеберг показала на пленарном заседании сгенерированное ИИ фото себя в бикини
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Бельгийский депутат Виктория Вандеберг показала на пленарном заседании сгенерированное ИИ фото себя в бикини, чтобы осудить злоупотребления при использовании ИИ американского миллиардера Илона Маска в соцсети X Grok, следует из трансляции на сайте парламента.
Еврокомиссия 13 января пригрозила соцсети Х последствиями, если она не исправит работу своего чат-бота Grok на территории ЕС.
"Госпожа министр, позвольте мне показать вам два изображения. Первое - это обычная фотография меня, невинно опубликованная в социальных сетях. Второе было сгенерировано за несколько секунд с помощью искусственного интеллекта (Grok – ред.), который меня раздел, сексуализировал без моего согласия. Это изображение не существует, но оно циркулирует, шокирует, унижает, вызывает большой резонанс и, главное, оно могло бы быть реальным. Именно в этом и заключается опасность", - сказала она, показывая обе фотографии другим депутатам и членам правительства.
Британский медиарегулятор Ofcom ранее начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения с помощью искусственного интеллекта. Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушения Ofcom может наложить штраф, равный 10% глобальной выручки компании.
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Малайзия заблокировала чат-бот Grok из-за непристойного контента
12 января, 07:18
 
