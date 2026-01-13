Бельгийский депутат показала сгенерированное ИИ фото себя в бикини

https://ria.ru/20260113/belgiya-2067623770.html
БРЮССЕЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Бельгийский депутат Виктория Вандеберг показала на пленарном заседании сгенерированное ИИ фото себя в бикини, чтобы осудить злоупотребления при использовании ИИ американского миллиардера Илона Маска в соцсети X Grok, следует из трансляции на сайте парламента.
"Госпожа министр, позвольте мне показать вам два изображения. Первое - это обычная фотография меня, невинно опубликованная в социальных сетях. Второе было сгенерировано за несколько секунд с помощью искусственного интеллекта (Grok – ред.), который меня раздел, сексуализировал без моего согласия. Это изображение не существует, но оно циркулирует, шокирует, унижает, вызывает большой резонанс и, главное, оно могло бы быть реальным. Именно в этом и заключается опасность", - сказала она, показывая обе фотографии другим депутатам и членам правительства.
Британский медиарегулятор Ofcom
ранее начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Илона Маска
, которые позволяли генерировать порнографические изображения с помощью искусственного интеллекта. Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушения Ofcom может наложить штраф, равный 10% глобальной выручки компании.