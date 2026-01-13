Бельгийский депутат показала сгенерированное ИИ фото себя в бикини

"Госпожа министр, позвольте мне показать вам два изображения. Первое - это обычная фотография меня, невинно опубликованная в социальных сетях. Второе было сгенерировано за несколько секунд с помощью искусственного интеллекта (Grok – ред.), который меня раздел, сексуализировал без моего согласия. Это изображение не существует, но оно циркулирует, шокирует, унижает, вызывает большой резонанс и, главное, оно могло бы быть реальным. Именно в этом и заключается опасность", - сказала она, показывая обе фотографии другим депутатам и членам правительства.