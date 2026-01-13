Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 13.01.2026 (обновлено: 20:08 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/bastrykin-2067675113.html
Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса
Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса - РИА Новости, 13.01.2026
Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии с девочкой-подростком, которую зажало дверью автобуса и протащило около 10 метров в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:54:00+03:00
2026-01-13T20:08:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20260102/podolsk-2066090850.html
https://ria.ru/20251221/vzryv-2063630610.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса

Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии с девочкой в автобусе

© Фото : пресс-служба СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : пресс-служба СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии с девочкой-подростком, которую зажало дверью автобуса и протащило около 10 метров в Москве, сообщили в пресс-службе СК России.
Ведомство со ссылкой на соцмедиа сообщило, что несовершеннолетнюю девочку зажало дверью автобуса и протащило 10 метров в Москве. Пострадавшая доставлена в больницу. При этом, как указывается, водитель никак не среагировал на крики ребенка.
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Бастрыкину доложат о расследовании массовой драки со стрельбой в Подольске
2 января, 17:53
В пресс-службе СК РФ сообщили, что столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад по результатам расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании взрыва в Химках, где погиб подросток
21 декабря 2025, 12:37
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала