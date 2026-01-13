Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса

Ведомство со ссылкой на соцмедиа сообщило, что несовершеннолетнюю девочку зажало дверью автобуса и протащило 10 метров в Москве. Пострадавшая доставлена в больницу. При этом, как указывается, водитель никак не среагировал на крики ребенка.