Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса
Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса - РИА Новости, 13.01.2026
Бастрыкину доложат о расследовании по делу девочки, зажатой дверью автобуса
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии с девочкой-подростком, которую зажало дверью автобуса и протащило около 10 метров в... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:54:00+03:00
2026-01-13T19:54:00+03:00
2026-01-13T20:08:00+03:00
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии с девочкой-подростком, которую зажало дверью автобуса и протащило около 10 метров в Москве, сообщили
в пресс-службе СК России.
Ведомство со ссылкой на соцмедиа сообщило, что несовершеннолетнюю девочку зажало дверью автобуса и протащило 10 метров в Москве. Пострадавшая доставлена в больницу. При этом, как указывается, водитель никак не среагировал на крики ребенка.
В пресс-службе СК РФ сообщили, что столичные следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Глава Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Владимировичу Беляеву представить доклад по результатам расследования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.