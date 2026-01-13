Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии завели дело после нападения рыси на ребенка в детском лагере
09:11 13.01.2026
В Башкирии завели дело после нападения рыси на ребенка в детском лагере
В Башкирии завели дело после нападения рыси на ребенка в детском лагере - РИА Новости, 13.01.2026
В Башкирии завели дело после нападения рыси на ребенка в детском лагере
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после нападения дикой рыси на девочку в детском лагере под Уфой, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 13.01.2026
В Башкирии завели дело после нападения рыси на ребенка в детском лагере

В Башкирии завели дело после нападения рыси на девочку в детском лагере

УФА, 13 янв - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности после нападения дикой рыси на девочку в детском лагере под Уфой, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
Взрослая рысь на прошлой неделе напала на девочку на территории спортивного центра "Уфимский сокол" в Благовещенском районе и вскоре умерла. Девочку "с небольшой укушенной раной лица" доставили в Благовещенскую ЦРБ, сообщал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, ее лечат профилактическими прививками для профилактики бешенства.
Следователи сообщают, что девочке 13 лет, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
"По данному факту Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Организован комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, ответственных за организацию обеспечения безопасности на территории детского учреждения, и правовую оценку их действий", - говорится в релизе.
ПроисшествияРоссияУфаБлаговещенский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
