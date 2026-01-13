В Румынии затонула баржа с химудобрениями, есть опасность загрязнения

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Баржа с более чем 1100 тоннами химических удобрений затонула недалеко от румынского города Зимнича, есть опасность загрязнения Дуная, сообщает во вторник телеканал Digi24.
"На Дунае, недалеко от города Зимнича, произошел серьезный инцидент: баржа, груженная более чем 1100 тоннами азотных химических удобрений, полностью затонула, что в настоящее время создает риск загрязнения реки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Согласно имеющейся информации, проблемы с баржей возникли несколько дней назад, когда члены экипажа сообщили о риске ее затопления, во вторник судно полностью затонуло вместе со своим грузом. "Власти оценивают риск загрязнения в районе Зимнича, а представители Apele Române (национальной компании "Воды Румынии" - ред.) взяли несколько проб воды для определения степени загрязнения и возможного воздействия на окружающую среду", - поясняется в сообщении.
Отмечается, что власти также связались как с экипажем баржи, так и с компанией-владельцем судна. Они попросили их вмешаться, чтобы устранить риск загрязнения Дуная.