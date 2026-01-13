Рейтинг@Mail.ru
15:39 13.01.2026
Жуан Канселу вернулся в "Барселону"
Жуан Канселу вернулся в "Барселону"
2026-01-13T15:39:00+03:00
2026-01-13T15:39:00+03:00
Жуан Канселу вернулся в "Барселону"

Чемпион Англии, Италии и Германии Жуан Канселу вернулся в "Барселону"

© пресс-служба клуба "Бавария"Жуан Канселу
© пресс-служба клуба "Бавария"
Жуан Канселу. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Защитник саудовского "Аль-Хиляля" Жуан Канселу на правах аренды перешел в "Барселону", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним португальцем рассчитано до конца сезона. Он будет выступать за "сине-гранатовых" под вторым номером. До этого Жуан Канселу был арендован каталонцами в сезоне-2023/24 и провел за команду 42 матча и забил четыре мяча.
Также Жуан Канселу выступал за португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию", итальянские "Интер" и "Ювентус", английский "Манчестер Сити" и немецкую "Баварию". Он становился чемпионом Португалии, Германии, Италии и трижды - Англии. В составе сборной Португалии Канселу выиграл Лигу наций.
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Барселона" обыграла "Реал" и в 16-й раз завоевала Суперкубок Испании
12 января, 00:05
 
ФутболСпортПортугалияГерманияИталияЛига НацийТрансферы в Ла Лиге (Примере)БарселонаБенфикаВаленсия
 
