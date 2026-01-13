https://ria.ru/20260113/barselona-2067618418.html
Жуан Канселу вернулся в "Барселону"
Жуан Канселу вернулся в "Барселону"
Защитник саудовского "Аль-Хиляля" Жуан Канселу на правах аренды перешел в "Барселону", сообщается на сайте испанского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Чемпион Англии, Италии и Германии Жуан Канселу вернулся в "Барселону"