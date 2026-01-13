https://ria.ru/20260113/balitskiy-2067589196.html
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской, в городе зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.01.2026
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
2026
вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
Балицкий: ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской