ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской
13:54 13.01.2026 (обновлено: 13:57 13.01.2026)
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской
ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской, в городе зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 13.01.2026
Балицкий: ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской

Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. ВСУ открыли артиллерийский огонь по Каменке-Днепровской, в городе зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее пяти взрывов. Информации о пострадавших не поступало", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, опасность повторных ударов сохраняется.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Каменке-Днепровской при обстреле ВСУ пострадал мужчина
22 декабря 2025, 12:08
 
Вооруженные силы Украины Происшествия Евгений Балицкий
 
 
