Женщине, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе, продлили арест

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области продлил до 16 марта срок содержания под стражей женщине, обвиняемой в убийстве в Балашихе 6-летнего сына, сообщили РИА Новости в суде.

В середине ноября в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак с головой ребенка. Вечером того же дня следствие сообщило, что в квартире в Балашихе найдено обезглавленное тело мальчика. Главк СК РФ по Подмосковью 18 ноября сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась в убийстве, написав явку с повинной. Суд отправил 31-летнюю Елену Цуцкову в СИЗО до 16 января. В Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области уточняли, что мать 6-летнего мальчика стояла на учете и страдала психическим расстройством.

"В Балашихинском городском суде рассмотрели ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуцковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд продлил Цуцковой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 16 марта", - сказали в пресс-службе суда.

В суде отметили, что, по версии обвинения, Цуцкова 14 ноября 2025 года в квартире в Балашихе ножом зарезала сына, а затем с целью сокрытия следов преступления отчленила от туловища голову, ноги и кисти рук, которые намеревалась сокрыть в близлежащих районах Москвы и Подмосковья.