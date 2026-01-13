Рейтинг@Mail.ru
Женщине, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе, продлили арест - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 13.01.2026 (обновлено: 14:13 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/balashikha-2067596080.html
Женщине, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе, продлили арест
Женщине, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе, продлили арест - РИА Новости, 13.01.2026
Женщине, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе, продлили арест
Балашихинский городской суд Московской области продлил до 16 марта срок содержания под стражей женщине, обвиняемой в убийстве в Балашихе 6-летнего сына,... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:11:00+03:00
2026-01-13T14:13:00+03:00
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055483898_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_971c89f1276eea34f43930be8fbfced1.jpg
https://ria.ru/20251117/kriminal-2055489492.html
https://ria.ru/20251118/prokuratura-2055710207.html
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055483898_192:0:1095:677_1920x0_80_0_0_d5947446424605392facb7b6f75c6b24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщине, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе, продлили арест

РИА Новости: обвиняемой в убийстве сына в Балашихе продлили арест до 16 марта

© СК РФПодозреваемая в убийстве ребенка, чье тело нашли в Гольяновском пруду
Подозреваемая в убийстве ребенка, чье тело нашли в Гольяновском пруду - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© СК РФ
Подозреваемая в убийстве ребенка, чье тело нашли в Гольяновском пруду
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Балашихинский городской суд Московской области продлил до 16 марта срок содержания под стражей женщине, обвиняемой в убийстве в Балашихе 6-летнего сына, сообщили РИА Новости в суде.
В середине ноября в Гольяновском пруду в Москве был обнаружен рюкзак с головой ребенка. Вечером того же дня следствие сообщило, что в квартире в Балашихе найдено обезглавленное тело мальчика. Главк СК РФ по Подмосковью 18 ноября сообщил о задержании матери мальчика по подозрению в убийстве. На допросе женщина призналась в убийстве, написав явку с повинной. Суд отправил 31-летнюю Елену Цуцкову в СИЗО до 16 января. В Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области уточняли, что мать 6-летнего мальчика стояла на учете и страдала психическим расстройством.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
"Не справляюсь, они бесят". Что известно об убийстве ребенка в Балашихе
17 ноября 2025, 16:06
"В Балашихинском городском суде рассмотрели ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуцковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Суд продлил Цуцковой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 16 марта", - сказали в пресс-службе суда.
В суде отметили, что, по версии обвинения, Цуцкова 14 ноября 2025 года в квартире в Балашихе ножом зарезала сына, а затем с целью сокрытия следов преступления отчленила от туловища голову, ноги и кисти рук, которые намеревалась сокрыть в близлежащих районах Москвы и Подмосковья.
Главк СК РФ по Московской области ранее отмечал, что после убийства было возбуждено также дело о халатности должностных лиц. По данным следствия, ими не были приняты меры ограничения и последующего лишения обвиняемой женщины родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.
Подозреваемая в убийстве ребенка, тело которого нашли в Гольяновском пруду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Стали известны подробности о матери, обвиняемой в убийстве сына в Балашихе
18 ноября 2025, 13:48
 
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала