Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России - РИА Новости, 13.01.2026
12:46 13.01.2026 (обновлено: 16:15 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/babish-2067568305.html
Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России
Предыдущее правительство Чехии потратило сотни миллионов евро на снаряды для ВСУ, заявил премьер страны Андрей Бабиш. РИА Новости, 13.01.2026
Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России

Бабиш: предыдущие власти Чехии тайно выделили на оружие для ВСУ 700 млн евро

© AP Photo / Petr David JosekАндрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Предыдущее правительство Чехии потратило сотни миллионов евро на снаряды для ВСУ, заявил премьер страны Андрей Бабиш.
«
"Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", — привело его слова Ceske Noviny.
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Глава МИД Чехии осудил слова посла Украины о заявлении спикера парламента
3 января, 01:52
Агентство уточнило, что всего через чешские компании прошло более 11 миллиардов евро (274 миллиарда крон) на снаряды для Украины.
Бабиш добавил, что прошлое правительство во главе с Петром Фиалой скрывало детали этой инициативы. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытием информации и заявил об угрозе безопасности.
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Спикер парламента Чехии отверг слова главы МИД о союзничестве с Украиной
8 января, 22:49
Прага была инициатором сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов в третьих странах и отправки их ВСУ. В 2024 году Украина получила полтора миллиона боеприпасов, а в 2025-м — на 300 тысяч больше. Наиболее активно с Чехией сотрудничали Нидерланды и Дания.
Однако в середине декабря Бабиш заявил, что Прага не возьмет на себя гарантии по финансированию Киева. Позднее он уточнил, что власти не будут выделять средства на снарядную инициативу, но она может быть продолжена при условии, что ее проспонсируют другие государства.

Бабиш — лидер движения ANO ("Акция недовольных граждан"), выигравшего в октябре парламентские выборы. Его назначили новым премьером 9 декабря. Политик подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой.

Министр обороны Чехии генерал Яромир Зуна - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Новый глава Минобороны Чехии отклонил приглашение посетить Украину
23 декабря 2025, 09:13
 
