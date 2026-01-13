https://ria.ru/20260113/babish-2067568305.html
Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России
Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России - РИА Новости, 13.01.2026
Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России
Предыдущее правительство Чехии потратило сотни миллионов евро на снаряды для ВСУ, заявил премьер страны Андрей Бабиш. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:46:00+03:00
2026-01-13T12:46:00+03:00
2026-01-13T16:15:00+03:00
в мире
чехия
андрей бабиш
украина
россия
вооруженные силы украины
чехия
украина
россия
2026
в мире, чехия, андрей бабиш, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Чехия, Андрей Бабиш, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Премьер Чехии раскрыл подробности тайной операции против России
Бабиш: предыдущие власти Чехии тайно выделили на оружие для ВСУ 700 млн евро
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Предыдущее правительство Чехии потратило сотни миллионов евро на снаряды для ВСУ, заявил
премьер страны Андрей Бабиш.
«
"Чешский бюджет тайно вложил 17,1 миллиарда крон в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", — привело его слова Ceske Noviny.
Агентство уточнило, что всего через чешские компании прошло более 11 миллиардов евро (274 миллиарда крон) на снаряды для Украины.
Бабиш добавил, что прошлое правительство во главе с Петром Фиалой скрывало детали этой инициативы. В свою очередь, его предшественник возмутился раскрытием информации и заявил об угрозе безопасности.
Прага была инициатором сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов в третьих странах и отправки их ВСУ. В 2024 году Украина получила полтора миллиона боеприпасов, а в 2025-м — на 300 тысяч больше. Наиболее активно с Чехией сотрудничали Нидерланды и Дания.
Однако в середине декабря Бабиш заявил, что Прага не возьмет на себя гарантии по финансированию Киева. Позднее он уточнил, что власти не будут выделять средства на снарядную инициативу, но она может быть продолжена при условии, что ее проспонсируют другие государства.
Бабиш — лидер движения ANO ("Акция недовольных граждан"), выигравшего в октябре парламентские выборы. Его назначили новым премьером 9 декабря. Политик подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой.