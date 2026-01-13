https://ria.ru/20260113/axios-2067519169.html
СМИ узнали о законопроекте, блокирующем планы Трампа захватить Гренландию
Конгрессмен-демократ Джимми Гонсалес представит законопроект, блокирующий намерения президента США приобрести или взять силой Гренландию, сообщает портал Axios. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
евросоюз
удары сша по венесуэле
гренландия
сша
дания
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз, Удары США по Венесуэле
Axios: конгрессмен Гонсалес представит законопроект о защите Гренландии
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Конгрессмен-демократ Джимми Гонсалес представит законопроект, блокирующий намерения президента США приобрести или взять силой Гренландию, сообщает портал Axios
"Конгрессмен Джимми Гомес представляет "Закон о защите суверенитета Гренландии" - трехстраничный законопроект, который запрещает использование федеральных средств для финансирования амбиций Трампа в отношении Гренландии", - говорится в публикации портала.
Отмечается, что этот законопроект находится в противоречии с законодательной инициативой республиканцев, поданной в конгресс в понедельник, согласно которой Трамп получит полномочия "принять необходимые шаги" для приобретения подконтрольной Дании территории.
Портал поясняет, что утверждение обоих законопроектов проблематично, поскольку, с одной стороны, республиканцы имеют большинство в обеих палатах Конгресса, а с другой стороны, и среди них есть противники притязаний Трампа на Гренландию.
Ранее республиканце Рэнди Файн внес законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.