В Австралии подростка обвинили в ложных сообщениях о расстрелах в США

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полиция Австралии сообщила, что предъявила австралийскому подростку обвинения в многочисленных ложных сообщениях в экстренные службы о массовых расстрелах в крупных образовательных и торговых учреждениях в США.

Австралийская полиция начала расследование после получения информации от ФБР США о представителе децентрализованного онлайн-сообщества, которое находится в Австралии и подозревается в причастности к ложным вызовам экстренных служб по поводу массовых расстрелов в крупных учреждениях Соединенных Штатов.

"Федеральная полиция Австралии утверждает, что мальчик неоднократно делал ложные заявления в экстренные службы, заявляя о массовых расстрелах в крупных торговых и образовательных учреждениях в США. По итогам расследования несовершеннолетнему из штата Новый Южный Уэльс предъявлены обвинения", - говорится в публикации австралийской полиции в соцсети Facebook*.

По данным правоохранителей, в доме подростка в Новом Южном Уэльсе провели обыск, в ходе которого полиция изъяла ряд электронных устройств и запрещенное огнестрельное оружие.