23:34 13.01.2026
Авиакомпания S7 хочет обновить правила провоза пауэрбанков
Авиакомпания S7 хочет обновить правила провоза пауэрбанков
технологии, s7 airlines, международная ассоциация воздушного транспорта, общество
Авиакомпания S7 хочет обновить правила провоза пауэрбанков

Авиакомпания S7 хочет обновить правила провоза пауэрбанков по рекомендаций IATA

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A320 авиакомпании Etihad Airways в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") планирует обновить правила перевозки и использования внешних аккумуляторов и включить в них требования не размещать их на багажных полках и не использовать их при рулении, взлете и посадке, рассказали РИА Новости в авиакомпании.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) c 1 января скорректировала рекомендации в части особенности размещения и использования аккумуляторов (в том числе внешних) при их перевозке в ручной клади.
