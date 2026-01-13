Рейтинг@Mail.ru
В Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение
00:44 13.01.2026
В Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение
В Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение
бердянск, запорожская область, евгений балицкий
Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий
Линии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Электроснабжение восстанавливают в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области после аварии, социально значимые объекты подключены к резервному питанию, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Город Бердянск и Бердянский муниципальный округ без электроснабжения в результате аварии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - написал губернатор в Telegram-канале.
Он добавил, что социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, обеспечивающие водоснабжение, а также функционирование критической инфраструктуры.
Линии электропередач в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Запорожской области более 46 тысяч абонентов остались без света
11 января, 16:16
 
БердянскЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
