https://ria.ru/20260113/avariya-2067485896.html
В Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение
В Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение - РИА Новости, 13.01.2026
В Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение
Электроснабжение восстанавливают в Бердянске и Бердянском муниципальном округе Запорожской области после аварии, социально значимые объекты подключены к... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T00:44:00+03:00
2026-01-13T00:44:00+03:00
2026-01-13T00:44:00+03:00
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
https://ria.ru/20260111/zaporozhe-2067242514.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бердянск, запорожская область, евгений балицкий
Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий
В Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение
Балицкий: в Бердянске после аварии восстанавливают энергоснабжение