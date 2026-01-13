В Таганроге женщина погибла после атаки БПЛА

"К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина", — написал он.

Во время атаки женщина находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое разрушилось. Спасатели продолжают разбор завалов, работает комиссия по оценке ущерба.

"Управление защиты от ЧС города организовало прием документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи", — добавил Слюсарь.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.