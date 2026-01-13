В Таганроге женщина погибла после атаки БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:50 13.01.2026 (обновлено: 20:51 13.01.2026)
В Таганроге при атаке украинских беспилотников погибла женщина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.01.2026
таганрог
ростовская область
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости. В Таганроге при атаке украинских беспилотников погибла женщина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина", — написал он.
На каждую атаку ВСУ по мирным жителям последует ответ, заявил Небензя
Вчера, 00:50
Во время атаки женщина находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое разрушилось. Спасатели продолжают разбор завалов, работает комиссия по оценке ущерба.
"Управление защиты от ЧС города организовало прием документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи", — добавил Слюсарь.
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили семь БПЛА самолетного типа над Ростовской областью. В Таганроге повреждения получили восемь домов, два промышленных предприятия и шесть машин.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
