В Таганроге женщина погибла после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 янв — РИА Новости. В Таганроге при атаке украинских беспилотников погибла женщина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"К концу дня пришла горькая новость из Таганрога, который подвергся сегодня утром вражескому обстрелу. Погибла 65-летняя женщина", — написал он.
Во время атаки женщина находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое разрушилось. Спасатели продолжают разбор завалов, работает комиссия по оценке ущерба.
"Управление защиты от ЧС города организовало прием документов от жителей пострадавших домов и владельцев автомобилей для оказания материальной помощи", — добавил Слюсарь.
Силы ПВО за минувшую ночь уничтожили семь БПЛА самолетного типа над Ростовской областью. В Таганроге повреждения получили восемь домов, два промышленных предприятия и шесть машин.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18