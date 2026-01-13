Рейтинг@Mail.ru
ПВО отражает воздушную атаку на Таганрог
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 13.01.2026 (обновлено: 07:11 13.01.2026)
ПВО отражает воздушную атаку на Таганрог
ПВО отражает воздушную атаку на Таганрог - РИА Новости, 13.01.2026
ПВО отражает воздушную атаку на Таганрог
Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог, информации о пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.01.2026
ПВО отражает воздушную атаку на Таганрог

Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог

Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог, информации о пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«
"Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку на Таганрог. Информация о пострадавших среди людей не поступала", — написал Слюсарь.
Информация о последствиях атаки на земле уточняется. Глава региона призвал граждан соблюдать максимальную осторожность.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Ростовская область, Юрий Слюсарь
 
 
