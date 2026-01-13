https://ria.ru/20260113/ataka-2067508337.html
ПВО отражает воздушную атаку на Таганрог
Силы ПВО отражают воздушную атаку на Таганрог, информации о пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости, 13.01.2026
