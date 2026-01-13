ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр войны США Пит Хегсет заявил, что "чуваки в платьях" больше не отвлекают армию.
"Мы хотим избавиться от того, что отвлекает, и от мусора. Никакой больше DEI (политика "инклюзивности, равенства и разнообразия" - ред.), никаких больше чуваков в платьях (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено - ред.)", - сказал Хегсет, выступая на предприятии оружейного концерна Lockheed Martin в штате Техас.
Как заявил Хегсет, прошлые администрации США отдавали возможности американского ВПК и процессы иностранным государствам, пренебрегая важностью навыков, которые есть на своих предприятиях. "При президенте Дональде Трампе эти дни закончены. Мы живем в реальном мире", - сказал Хегсет, подчеркнув, что США не могут иметь сильную армию, если не производят оружие и комплектующие в стране.
Министр войны выступает в рамках поездки по предприятиям американского ВПК. Хегсет пообещал, что следующие два месяца продолжит тур "Арсенал свободы".
* Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено на территории России