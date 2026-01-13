Минобороны Армении опровергло информацию о досмотре военных азербайджанцами

ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг распространенную в соцсетях информацию, что азербайджанские военнослужащие досматривают во время ротации армянских солдат по дороге на боевую позицию в Сюникской области.

В ноябре 2023 года глава армянского МИД Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении . По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года".

"Нет, не досматривают. Опровергаю", - заявил Папикян журналистам. При этом он подтвердил, что армянским военным приходится добираться до одной из позиций, проходя мимо азербайджанского блокпоста. По словам Папикяна, такая ситуация сложилась после боестолкновений в мае 2021 года.