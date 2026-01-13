Рейтинг@Mail.ru
13.01.2026
16:47 13.01.2026
Минобороны Армении опровергло информацию о досмотре военных азербайджанцами
Минобороны Армении опровергло информацию о досмотре военных азербайджанцами
Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг распространенную в соцсетях информацию, что азербайджанские военнослужащие досматривают во время ротации... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, армения, арарат мирзоян, азербайджан
В мире, Армения, Арарат Мирзоян, Азербайджан
Минобороны Армении опровергло информацию о досмотре военных азербайджанцами

Глава МО Армении Папикян опроверг информацию о досмотре азербайджанцами военных

Министр обороны Армении Сурен Папикян
Министр обороны Армении Сурен Папикян - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Министерство обороны Республики Армения
Министр обороны Армении Сурен Папикян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян опроверг распространенную в соцсетях информацию, что азербайджанские военнослужащие досматривают во время ротации армянских солдат по дороге на боевую позицию в Сюникской области.
В ноябре 2023 года глава армянского МИД Арарат Мирзоян утверждал, что под контролем азербайджанских сил находятся около 200 квадратных километров в Сюникской, Гегаркуникской и Тавушской областях Армении. По его словам, эти территории оказались под азербайджанским контролем как с 1990-х годов, так и "во время нападений на территорию Армении в мае 2021 года и сентябре 2022 года".
"Нет, не досматривают. Опровергаю", - заявил Папикян журналистам. При этом он подтвердил, что армянским военным приходится добираться до одной из позиций, проходя мимо азербайджанского блокпоста. По словам Папикяна, такая ситуация сложилась после боестолкновений в мае 2021 года.
"Проблема касается ситуации, создавшейся еще в мае 2021 года. Речь идет об известной вам позиции у "Черного озера". Выбор следующий: либо мы должны оставить эту позицию, либо должны проходить мимо азербайджанского блокпоста... В случае оставления здесь позиции вы будете обвинять меня в уступке какой-то части родины", - заявил Папикян.
