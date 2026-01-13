Угрозы Трампа по Гренландии беспокоят исследователей Арктики, пишут СМИ

ГААГА, 13 янв - РИА Новости. Европейские исследователи Арктики обеспокоены планами президента США Дональда Трампа захватить Гренландию: они сомневаются, что смогут получить от американцев разрешение на исследования, сообщила газета Европейские исследователи Арктики обеспокоены планами президента США Дональда Трампа захватить Гренландию: они сомневаются, что смогут получить от американцев разрешение на исследования, сообщила газета Trouw

По данным издания, нидерландский биолог Йерун Ренеркес, который уже 18 лет изучает в Гренландии песчанку - арктическую птицу, - столкнулся с неопределенностью из-за заявлений США о возможном контроле над островом. Этим летом он планировал отправиться в экспедицию в 19-й раз, однако планы американского президента вызвали у исследователей серьезную неопределенность и сомнения в возможности поездки, уточнила газета.

"Прошлым летом Трамп уже заявлял о своем желании захватить Гренландию. Сначала мы отнеслись к этому с юмором, но особенно после нападения на Венесуэлу и его недавних заявлений о Гренландии начинают возникать сомнения в том, сможем ли мы туда поехать", - привело издание слова Ренеркеса.

Сценарий возможной оккупации Гренландии Соединенными Штатами вызывает обеспокоенность среди исследователей, подчеркнула газета.

"Сейчас мы получаем разрешение на наши исследования от правительства Дании и властей Гренландии. Мы знаем, что Трамп и нынешняя администрация США не очень позитивно относятся к исследованиям климата. Нас беспокоит вопрос, получим ли мы от них это разрешение, и есть сомнения по поводу того, продолжит ли правительство Дании финансировать исследования, если Гренландия станет территорией США", - сказал биолог.

Кроме того, по словам Ренеркеса, исследовательская база Закенберг расположена недалеко от датской военной базы Данеборг, что "создает ощущение незащищенности", добавило издание.

По сведениям газеты, профессор полярной метеорологии в Утрехтском университете Михил ван ден Бруке также внимательно следит за развитием событий вокруг Гренландии. Он несколько раз ездил на остров для исследования ледяных шапок автономной территории, и теперь он координирует там исследовательские проекты, объяснило издание.

"На данный момент многое остается неясным, но мы предполагаем, что исследовательский проект этим летом будет продолжен", - считает ван ден Бруке.

По мнению ученого, продолжение исследований в Гренландии имеет ключевое значение: быстрое таяние ледяного щита ускоряет рост уровня моря и может повлиять на океанические течения, включая теплое течение, важное для климата Нидерландов , заключила газета.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . По версии властей Соединенных Штатов, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Трамп заявил, что Вашингтон получит сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из Венесуэлы. Он также не стал называть точных сроков, как долго США будут сохранять контроль над боливарианской республикой, но заявил, что "гораздо дольше" года.

Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР . Верховный комиссар ООН по правам человека также заявил, что операция Штатов в Венесуэле подрывает основы международного права о неприменении силы.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.