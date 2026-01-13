Рейтинг@Mail.ru
Экс-генсек НАТО рассказал о проблемах альянса в Арктике - РИА Новости, 13.01.2026
16:35 13.01.2026 (обновлено: 16:38 13.01.2026)
Экс-генсек НАТО рассказал о проблемах альянса в Арктике
Экс-генсек НАТО рассказал о проблемах альянса в Арктике
2026-01-13T16:35:00+03:00
2026-01-13T16:38:00+03:00
в мире
гренландия
сша
финляндия
владимир путин
дмитрий киселев
нато
евросоюз
в мире, гренландия, сша, финляндия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Финляндия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Евросоюз
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО)
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
ГААГА, 13 янв - РИА Новости. НАТО всегда сталкивалось с проблемами в Арктике, США не имеют достаточного опыта защиты этого региона, и им необходима помощь Европы, считает бывший нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах.
НАТО, в том числе и в период моего пребывания в должности, всегда были проблемы, связанные с Арктическим регионом. Многие союзники говорили: "Это не наш главный приоритет". Что же, (президент США Дональд) Трамп ошибается, когда говорит, что вокруг курсируют целые армады российских и китайских кораблей, но российская угроза практически постоянна, и Китай очень заинтересован в Арктике", - сказал Схеффер в эфире радиостанции NPO Radio 1.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
Вчера, 08:00
Бывший генсек НАТО согласился с оценкой, что США не обладают опытом защиты той части Арктического региона, где расположена Гренландия, и нуждаются в помощи европейских союзников.
"НАТО укрепилась благодаря Финляндии и Швеции, и это очень существенное усиление не только потому, что у обеих стран очень сильные вооруженные силы... У них есть огромный опыт", - уточнил Схеффер.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими государствами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Белый дом усомнился в законности датского контроля над Гренландией
6 января, 03:29
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
 
