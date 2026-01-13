ГААГА, 13 янв - РИА Новости. НАТО всегда сталкивалось с проблемами в Арктике, США не имеют достаточного опыта защиты этого региона, и им необходима помощь Европы, считает бывший нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря альянса в 2004-2009 годах.
"У НАТО, в том числе и в период моего пребывания в должности, всегда были проблемы, связанные с Арктическим регионом. Многие союзники говорили: "Это не наш главный приоритет". Что же, (президент США Дональд) Трамп ошибается, когда говорит, что вокруг курсируют целые армады российских и китайских кораблей, но российская угроза практически постоянна, и Китай очень заинтересован в Арктике", - сказал Схеффер в эфире радиостанции NPO Radio 1.
Бывший генсек НАТО согласился с оценкой, что США не обладают опытом защиты той части Арктического региона, где расположена Гренландия, и нуждаются в помощи европейских союзников.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими государствами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.