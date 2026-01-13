Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине один человек погиб при ударе волны по пляжам, пишут СМИ
08:47 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/argentina-2067514782.html
В Аргентине один человек погиб при ударе волны по пляжам, пишут СМИ
В Аргентине один человек погиб при ударе волны по пляжам, пишут СМИ - РИА Новости, 13.01.2026
В Аргентине один человек погиб при ударе волны по пляжам, пишут СМИ
Один человек погиб и более 30 получили травмы в результате удара гигантской волны по пляжам аргентинского побережья Атлантики, сообщила газета Clarin со ссылкой РИА Новости, 13.01.2026
В Аргентине один человек погиб при ударе волны по пляжам, пишут СМИ

Clarin: при ударе гигантской волны по пляжам Аргентины погиб человек

МЕХИКО, 13 янв - РИА Новости. Один человек погиб и более 30 получили травмы в результате удара гигантской волны по пляжам аргентинского побережья Атлантики, сообщила газета Clarin со ссылкой на местные власти.
"Гигантская волна внезапно обрушилась на пляжи Санта-Клара-дель-Мар и Мар-дель-Плата. Она также затронула Мар-Чикиту, где смыла десятки людей и вызвала трагедию: молодой человек погиб, один человек перенес сердечный приступ, еще 34 получили ранения", - говорится в материале на сайте издания.

По данным газеты, инцидент произошел в понедельник около 15.00 по местному времени. Перед ударом воды море необычно отступило, обнажив значительную полосу песка, после чего на берег внезапно обрушилась серия мощных волн.
Поток воды сбил людей с ног и протащил по пляжу, часть отдыхающих была унесена в море. Погибшим оказался 29-летний Яир Амир Манно Нуньес - аргентинский наездник, проживавший во Франции и находившийся в стране на отдыхе. Свидетели утверждают, что высота воды в отдельных местах превышала пять метров.
После происшествия пляжи в затронутых районах были эвакуированы в профилактических целях. Подразделения гражданской обороны и муниципальные службы развернули операцию по оказанию помощи и проверили медицинские учреждения для уточнения состояния пострадавших. В соцсетях распространились видеозаписи, на которых видно, как волна появляется внезапно и вызывает панику среди туристов.
По словам Фабиана Гарсии, директора гражданской обороны провинции Буэнос-Айрес, речь идет о редком и трудно прогнозируемом природном явлении - гигантской волне, которая не характерна для региона без сильного шторма и может возникать внезапно.
Собеседники газеты указали, что произошедшее не является цунами: для этого потребовались бы геологические события, которых зафиксировано не было. По их оценке, резкая смена ветра привела к быстрому подъему уровня моря и мощному накату волн в разгар аномальной жары, когда на побережье находилось большое число людей.
