Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-ведущую "Орла и Решки" Василису Хвостову депортировали из США, об этом она рассказала в Instagram*.

По ее словам, она прилетела в Нью-Йорк бизнес-классом, но уже на паспортном контроле ее пригласили на досмотр из-за большого количества штампов в паспорте. Затем, по словам девушки, из чемодана достали блокнот с надписью "Horny Bible" (Пошлая Библия. — Прим. Ред.). Как уверяет Хвостова, это был реквизит для контента в ее соцсетях, однако пограничников это не устроило.

После этого проверяющие нашли откровенный костюм, который, по заверению самой экс-телеведущей, был предназначен для Хэллоуина.

Последней каплей стала страница Хвостовой в Instagram*, в описании которой было указано: "Семь лет секси-путешествий". На данный момент описание уже изменено.

В конце концов, ее отправили в тюрьму для иммигрантов, а спустя сутки выслали обратно в Европу

Василиса Хвостова была ведущей программы "Орел и Решка" в 2020-2021 годах.