Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Шоубиз
 
00:51 13.01.2026 (обновлено: 00:52 13.01.2026)
Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Экс-ведущую "Орла и Решки" Василису Хвостову депортировали из США, об этом она рассказала в Instagram*. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, сша, европа
В мире, США, Европа, Шоубиз
Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США

Экс-ведущую "Орла и Решки" Хвостову депортировали из США

© AP Photo / Gregory BullСотрудник пограничного патруля США
Сотрудник пограничного патруля США - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Сотрудник пограничного патруля США. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-ведущую "Орла и Решки" Василису Хвостову депортировали из США, об этом она рассказала в Instagram*.
По ее словам, она прилетела в Нью-Йорк бизнес-классом, но уже на паспортном контроле ее пригласили на досмотр из-за большого количества штампов в паспорте. Затем, по словам девушки, из чемодана достали блокнот с надписью "Horny Bible" (Пошлая Библия. — Прим. Ред.). Как уверяет Хвостова, это был реквизит для контента в ее соцсетях, однако пограничников это не устроило.
После этого проверяющие нашли откровенный костюм, который, по заверению самой экс-телеведущей, был предназначен для Хэллоуина.
Последней каплей стала страница Хвостовой в Instagram*, в описании которой было указано: "Семь лет секси-путешествий". На данный момент описание уже изменено.
В конце концов, ее отправили в тюрьму для иммигрантов, а спустя сутки выслали обратно в Европу.
Василиса Хвостова была ведущей программы "Орел и Решка" в 2020-2021 годах.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
