Саудовская сторона не даст США использовать свое небо для ударов по Ирану - РИА Новости, 13.01.2026
23:00 13.01.2026 (обновлено: 23:03 13.01.2026)
Саудовская сторона не даст США использовать свое небо для ударов по Ирану
Саудовская сторона не даст США использовать свое небо для ударов по Ирану
в мире
сша
тегеран (город)
иран
сша
тегеран (город)
иран
в мире, сша, тегеран (город), иран
В мире, США, Тегеран (город), Иран
Саудовская сторона не даст США использовать свое небо для ударов по Ирану

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Саудовская сторона заверила Тегеран, что не разрешит США использовать свое воздушное пространство для ударов по Ирану, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
"Саудовские чиновники заверили Тегеран, что не будут вмешиваться в потенциальный конфликт и не разрешат США использовать их воздушное пространство для ударов", - сообщает издание.
Саудовская Аравия, Оман и Катар предостерегли США от влияния на Иран
В миреСШАТегеран (город)Иран
 
 
