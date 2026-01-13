Рейтинг@Mail.ru
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 13.01.2026 (обновлено: 14:19 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/arashukov-2067586040.html
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии - РИА Новости, 13.01.2026
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии
Отбывающий пожизненный срок за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков осужден на 10 лет по делу о даче взятки сотруднику колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:40:00+03:00
2026-01-13T14:19:00+03:00
россия
происшествия
рауф арашуков
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067597086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b76d7e9035387dc458f50dfe76191da.jpg
https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html
https://ria.ru/20250214/arashukov-1999373783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Экс-сенатор Арашуков, получивший десять лет за дачу взятки сотруднику колонии
Отбывающий пожизненный срок за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков осужден на 10 лет по делу о даче взятки сотруднику колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
2026-01-13T13:40
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067597086_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_723fa15edbb338181748704cd8943868.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, происшествия, рауф арашуков, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Происшествия, Рауф Арашуков, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии

Отбывающий пожизненный срок Рауф Арашуков получил еще 10 лет за дачу взятки

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Отбывающий пожизненный срок за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков осужден на 10 лет по делу о даче взятки сотруднику колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Ленинский районный суд Оренбурга Оренбургской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего члена Совета Федерации ... Рауфа Арашукова... Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей... По совокупности приговоров Арашукову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в указанном размере", - говорится в сообщении.
Экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку
22 октября 2024, 12:54
Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере. Отмечается, что в доход государства конфисковано шесть миллионов рублей, предназначавшихся для передачи в качестве взятки.
Установлено, что в мае 2024 года Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, предложил сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в шесть миллионов рублей за привилегии в колонии. В частности, речь шла о непривлечении осужденного к дисциплинарной ответственности, ежемесячных свиданиях с близкими, неограниченном получении посылок, а также переводе к нему в камеру осужденного за совершение преступления террористической направленности.
Сообщается, что в августе и октябре 2024 года адвокат Арашукова разместил в тайниках три миллиона рублей, предназначенных для взятки. Однако сотрудник ФСИН сообщил о попытке подкупа, деньги были обнаружены и изъяты. Подчеркивается, что оставшиеся три миллиона рублей Арашуков также передать не смог, его противоправные действия были пресечены.
Отмечается, что материалы в отношении адвоката выделены в отдельное производство, расследование продолжается.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
ФССП передала в доход России недвижимость экс-сенатора Арашукова
14 февраля 2025, 13:43
 
РоссияПроисшествияРауф АрашуковГенеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала