Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Отбывающий пожизненный срок за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков осужден на 10 лет по делу о даче взятки сотруднику колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Ленинский районный суд Оренбурга Оренбургской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего члена Совета Федерации ... Рауфа Арашукова... Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей... По совокупности приговоров Арашукову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в указанном размере", - говорится в сообщении.

Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере. Отмечается, что в доход государства конфисковано шесть миллионов рублей, предназначавшихся для передачи в качестве взятки.

Установлено, что в мае 2024 года Арашуков , отбывающий пожизненное заключение, предложил сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в шесть миллионов рублей за привилегии в колонии. В частности, речь шла о непривлечении осужденного к дисциплинарной ответственности, ежемесячных свиданиях с близкими, неограниченном получении посылок, а также переводе к нему в камеру осужденного за совершение преступления террористической направленности.

Сообщается, что в августе и октябре 2024 года адвокат Арашукова разместил в тайниках три миллиона рублей, предназначенных для взятки. Однако сотрудник ФСИН сообщил о попытке подкупа, деньги были обнаружены и изъяты. Подчеркивается, что оставшиеся три миллиона рублей Арашуков также передать не смог, его противоправные действия были пресечены.