Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии - РИА Новости, 13.01.2026
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии
Отбывающий пожизненный срок за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков осужден на 10 лет по делу о даче взятки сотруднику колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РИА Новости, 13.01.2026
Экс-сенатор Арашуков, получивший десять лет за дачу взятки сотруднику колонии
Отбывающий пожизненный срок за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков осужден на 10 лет по делу о даче взятки сотруднику колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Экс-сенатор Арашуков получил десять лет за дачу взятки сотруднику колонии
Отбывающий пожизненный срок Рауф Арашуков получил еще 10 лет за дачу взятки
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Отбывающий пожизненный срок за убийства экс-сенатор Рауф Арашуков осужден на 10 лет по делу о даче взятки сотруднику колонии, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Ленинский районный суд Оренбурга Оренбургской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего члена Совета Федерации ... Рауфа Арашукова... Суд назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 120 миллионов рублей... По совокупности приговоров Арашукову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в указанном размере", - говорится в сообщении.
Он признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере. Отмечается, что в доход государства конфисковано шесть миллионов рублей, предназначавшихся для передачи в качестве взятки.
Установлено, что в мае 2024 года Арашуков
, отбывающий пожизненное заключение, предложил сотруднику УФСИН России
по Оренбургской области
взятку в шесть миллионов рублей за привилегии в колонии. В частности, речь шла о непривлечении осужденного к дисциплинарной ответственности, ежемесячных свиданиях с близкими, неограниченном получении посылок, а также переводе к нему в камеру осужденного за совершение преступления террористической направленности.
Сообщается, что в августе и октябре 2024 года адвокат Арашукова разместил в тайниках три миллиона рублей, предназначенных для взятки. Однако сотрудник ФСИН
сообщил о попытке подкупа, деньги были обнаружены и изъяты. Подчеркивается, что оставшиеся три миллиона рублей Арашуков также передать не смог, его противоправные действия были пресечены.
Отмечается, что материалы в отношении адвоката выделены в отдельное производство, расследование продолжается.