Анохин: новый ФОК открылся в Смоленской области
Анохин: новый ФОК открылся в Смоленской области - РИА Новости, 13.01.2026
Анохин: новый ФОК открылся в Смоленской области
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) начал работу в Краснинском муниципальном округе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Анохин: новый ФОК открылся в Смоленской области
Анохин: в Краснинском муниципальном округе Смоленской области открылся новый ФОК
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) начал работу в Краснинском муниципальном округе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
По его словам, на территории объекта жители поселка Красный и близлежащих населенных пунктов смогут играть в волейбол, мини-футбол, большой теннис и заниматься другими видами спорта. Так, во вторник на площадке комплекса состоялись товарищеские матчи по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди школьных команд.
"Объект построен в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". В ФОКе будут проходить тренировки и соревнования. Запланированы региональные, а также международные турниры с участием белорусских спортсменов", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Помимо этого, губернатор Смоленской области рассказал о работе по укреплению спортивной инфраструктуры в регионе. Так, аналогические комплексы уже возведены в Угре и Ельне, в Вязьме будет открыт новый бассейн, обновляются спортивные площадки ГТО в различных муниципальных округах.
На 2026 году запланированы работы по строительству нового зала единоборств в Рославле, ФОКа в Демидове, обустройство спортивных площадок ГТО в Смоленском, Сафоновском, Шумячском, Демидовском, Духовщинском, Рославльском и Гагаринском муниципальных округах.
В Смоленске продолжится возведение теннисного центра. В облцентре также строят ФОК "Термолэнд-Дельфин" и проходит ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса. Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тысячи спортивных объектов, подчеркнул Анохин.