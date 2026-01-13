Анохин: новый ФОК открылся в Смоленской области

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) начал работу в Краснинском муниципальном округе Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

По его словам, на территории объекта жители поселка Красный и близлежащих населенных пунктов смогут играть в волейбол, мини-футбол, большой теннис и заниматься другими видами спорта. Так, во вторник на площадке комплекса состоялись товарищеские матчи по мини-футболу, волейболу и баскетболу среди школьных команд.

"Объект построен в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". В ФОКе будут проходить тренировки и соревнования. Запланированы региональные, а также международные турниры с участием белорусских спортсменов", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Помимо этого, губернатор Смоленской области рассказал о работе по укреплению спортивной инфраструктуры в регионе. Так, аналогические комплексы уже возведены в Угре и Ельне, в Вязьме будет открыт новый бассейн, обновляются спортивные площадки ГТО в различных муниципальных округах.

На 2026 году запланированы работы по строительству нового зала единоборств в Рославле, ФОКа в Демидове, обустройство спортивных площадок ГТО в Смоленском, Сафоновском, Шумячском, Демидовском, Духовщинском, Рославльском и Гагаринском муниципальных округах.