Цены на алюминий в мире впервые превысили показатели апреля 2022 года - РИА Новости, 13.01.2026
17:17 13.01.2026
Цены на алюминий в мире впервые превысили показатели апреля 2022 года
Цены на алюминий в мире впервые превысили показатели апреля 2022 года
Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов. РИА Новости, 13.01.2026
экономика
алюминий
лондонская биржа металлов
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
экономика, алюминий, лондонская биржа металлов
Экономика, алюминий, Лондонская биржа металлов
Цены на алюминий в мире впервые превысили показатели апреля 2022 года

Биржевая цена алюминия поднялась выше $3200 за тонну впервые с 22 апреля 2022 г

Алюминиевые слитки в литейном цехе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.04 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 3 205,5 доллара за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 200 долларов впервые с 22 апреля 2022 года.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 1,55% - до 3 184,5 доллара.
Цены на алюминий растут уже четвертую торговую сессию подряд, за предыдущие три дня металл подорожал более чем на 3%.
Экономика
 
 
