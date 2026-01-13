Цены на алюминий в мире впервые превысили показатели апреля 2022 года

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Биржевая цена алюминия во вторник поднялась выше 3 200 долларов за тонну, впервые с конца апреля 2022 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.04 мск фьючерс на алюминий дорожает на 0,49% относительно предыдущего закрытия, до 3 205,5 доллара за тонну. Показатель находится вышел отметки в 3 200 долларов впервые с 22 апреля 2022 года.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца выросла на 1,55% - до 3 184,5 доллара.