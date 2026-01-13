https://ria.ru/20260113/alihanov-2067520389.html
Алиханов объяснил снижение поставок товаров по параллельному импорту
Алиханов объяснил снижение поставок товаров по параллельному импорту
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости рассказал, что снижение поставок товаров с использованием механизма параллельного импорта связано с развитием производственных мощностей в России и наличием альтернатив из дружественных стран.
"Такое снижение связано с развитием собственных производственных мощностей и наличием альтернатив из дружественных стран, чьи товары постепенно замещают традиционные бренды. Федеральным законом механизм параллельного импорта продлен на 2026 год", - сказал министр.
Он добавил, что механизм параллельного импорта был создан для того, чтобы в условиях нарушения поставок необходимого сырья, материалов, комплектующих и оборудования обеспечить необходимой продукцией как российских граждан, так и промышленные производственные мощности, и тем самым удовлетворить спрос на продукцию и сохранить работу производств.
Механизм параллельного импорта в России
продлен на 2026 год, такая мера позволяет осуществлять ввоз определенного перечня товаров без разрешения производителя. Механизм был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний.