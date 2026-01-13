https://ria.ru/20260113/aleppo-2067588588.html
В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной
БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости. Восточная часть провинции Алеппо в районе города Дейр-Хафер объявлена закрытой военной зоной на фоне скопления там сил курдских вооруженных формирований, говорится в заявлении оперативного штаба сирийской армии.
"В связи с тем, что формирования СДС ("Сирийские демократические силы
"- ред.) продолжают стягивать свои отряды совместно с террористическими формированиями РПК (Рабочей партии Курдистана) и остатками свергнутого режима в данном районе, а также учитывая, что эта территория используется как отправная точка для иранских беспилотников-камикадзе, которые обстреливали город Алеппо
, территория, обозначенная красным цветом (на представленной в заявлении карте -ред.), с настоящего момента объявляется закрытой военной зоной",- говорится в заявлении, где на карте обозначены населенные пункты на западном берегу реки Евфрат, включая Дейр-Хафер, Кавас и Маскана.
Командование сирийское армии призвало все вооруженные отряды, находящиеся в обозначенной зоне, отойти к востоку от Евфрата.
"Сирийская армия предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить использования этой территории вооруженными группами в качестве плацдарма для их преступных операций",- отмечается в коммюнике.