В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной

БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости. Восточная часть провинции Алеппо в районе города Дейр-Хафер объявлена закрытой военной зоной на фоне скопления там сил курдских вооруженных формирований, говорится в заявлении оперативного штаба сирийской армии.

"В связи с тем, что формирования СДС (" Сирийские демократические силы "- ред.) продолжают стягивать свои отряды совместно с террористическими формированиями РПК (Рабочей партии Курдистана) и остатками свергнутого режима в данном районе, а также учитывая, что эта территория используется как отправная точка для иранских беспилотников-камикадзе, которые обстреливали город Алеппо , территория, обозначенная красным цветом (на представленной в заявлении карте -ред.), с настоящего момента объявляется закрытой военной зоной",- говорится в заявлении, где на карте обозначены населенные пункты на западном берегу реки Евфрат, включая Дейр-Хафер, Кавас и Маскана.

Командование сирийское армии призвало все вооруженные отряды, находящиеся в обозначенной зоне, отойти к востоку от Евфрата.