В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной - РИА Новости, 13.01.2026
13:52 13.01.2026
В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной
В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной
Восточная часть провинции Алеппо в районе города Дейр-Хафер объявлена закрытой военной зоной на фоне скопления там сил курдских вооруженных формирований,... РИА Новости, 13.01.2026
В Сирии объявили восточную часть провинции Алеппо закрытой военной зоной

Сирийская армия объявила восток провинции Алеппо закрытой военной зоной

Солдаты сирийской армии в Алеппо
Солдаты сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
БЕЙРУТ, 13 янв - РИА Новости. Восточная часть провинции Алеппо в районе города Дейр-Хафер объявлена закрытой военной зоной на фоне скопления там сил курдских вооруженных формирований, говорится в заявлении оперативного штаба сирийской армии.
"В связи с тем, что формирования СДС ("Сирийские демократические силы"- ред.) продолжают стягивать свои отряды совместно с террористическими формированиями РПК (Рабочей партии Курдистана) и остатками свергнутого режима в данном районе, а также учитывая, что эта территория используется как отправная точка для иранских беспилотников-камикадзе, которые обстреливали город Алеппо, территория, обозначенная красным цветом (на представленной в заявлении карте -ред.), с настоящего момента объявляется закрытой военной зоной",- говорится в заявлении, где на карте обозначены населенные пункты на западном берегу реки Евфрат, включая Дейр-Хафер, Кавас и Маскана.
Командование сирийское армии призвало все вооруженные отряды, находящиеся в обозначенной зоне, отойти к востоку от Евфрата.
"Сирийская армия предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить использования этой территории вооруженными группами в качестве плацдарма для их преступных операций",- отмечается в коммюнике.
Операция сирийской армии по освобождению населенных пунктов в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Сирийская армия заблокировала курдские кварталы Алеппо
7 января, 17:18
 
