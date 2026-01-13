Рейтинг@Mail.ru
Бойцам спецназа "Ахмат" вручили государственные награды
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 13.01.2026
Бойцам спецназа "Ахмат" вручили государственные награды
Бойцам спецназа "Ахмат" вручили государственные награды
Государственные награды получили 33 бойца спецназа "Ахмат" Минобороны России, выполняющие задачи на сумском и харьковском направлениях, передаёт корреспондент... РИА Новости, 13.01.2026
2026
Бойцам спецназа "Ахмат" вручили государственные награды

РИА Новости: 33 бойцам спецназа "Ахмат" вручили госнаграды

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Государственные награды получили 33 бойца спецназа "Ахмат" Минобороны России, выполняющие задачи на сумском и харьковском направлениях, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Хочу вручить вам заслуженные вами государственные награды, которые, я считаю, будут красоваться на вашей груди, когда вы будете стоять на параде Победы. А это будет однозначно. Парад Победы, он за нами. Потому что мы завершим эту войну именно победой Российской Федерации", — сказал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Всего были награждены 33 военнослужащих из следующих отрядов - "Питерский", "Хохла", "Каштана", "Аида" и группы "Тимсо". Алаудинов вручил им медали "За отвагу", "За храбрость" I и ll степени, а также медали Жукова и Суворова.
