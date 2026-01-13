Бойцам спецназа "Ахмат" вручили государственные награды

БЕЛГОРОД, 13 янв — РИА Новости. Государственные награды получили 33 бойца спецназа "Ахмат" Минобороны России, выполняющие задачи на сумском и харьковском направлениях, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Хочу вручить вам заслуженные вами государственные награды, которые, я считаю, будут красоваться на вашей груди, когда вы будете стоять на параде Победы. А это будет однозначно. Парад Победы, он за нами. Потому что мы завершим эту войну именно победой Российской Федерации", — сказал командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Всего были награждены 33 военнослужащих из следующих отрядов - "Питерский", "Хохла", "Каштана", "Аида" и группы "Тимсо". Алаудинов вручил им медали "За отвагу", "За храбрость" I и ll степени, а также медали Жукова и Суворова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
