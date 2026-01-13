Бойцам спецназа "Ахмат" вручили государственные награды

Всего были награждены 33 военнослужащих из следующих отрядов - "Питерский", "Хохла", "Каштана", "Аида" и группы "Тимсо". Алаудинов вручил им медали "За отвагу", "За храбрость" I и ll степени, а также медали Жукова и Суворова.