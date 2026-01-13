https://ria.ru/20260113/airbus-2067633330.html
Airbus получила 1 тысячу заказов в 2025 году
Европейская авиастроительная корпорация Airbus в 2025 году получила 1 тысячу заказов, что на 14% больше показателя предыдущего года, следует из сообщения... РИА Новости, 13.01.2026
airbus
airbus defence and space
экономика
2026
Новости
Airbus получила 1 тысячу заказов в 2025 году
