16:36 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/airbus-2067633330.html
Airbus получила 1 тысячу заказов в 2025 году
airbus, airbus defence and space, экономика
Airbus, Airbus Defence and Space, Экономика
Airbus получила 1 тысячу заказов в 2025 году

Airbus увеличила заказы на поставки самолетов 14% в 2025 году

© РИА Новости / Марина ЛысцеваСамолет Airbus-320
Самолет Airbus-320 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Марина Лысцева
Самолет Airbus-320. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в 2025 году получила 1 тысячу заказов, что на 14% больше показателя предыдущего года, следует из сообщения компании.
При этом с учетом отмен заказы в прошлом году составили 889 самолетов. Только в декабре Airbus получил заказы на 203 самолета, что почти втрое больше показателя ноября.
Поставки клиентам компании в 2025 году увеличились на 3,5% - до 793 самолетов. В декабре поставки выросли почти вдвое в месячном выражении - до 136 самолетов.
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
СМИ: ряд авиакомпаний смогли устранить уязвимость ПО у своих Airbus A320
30 ноября 2025, 11:50
 
AirbusAirbus Defence and SpaceЭкономика
 
 
