Афганистан выступил против присутствия иностранных военных на базе Баграм

ИСЛАМАБАД, 13 янв - РИА Новости. Афганистан не приемлет присутствия любого иностранного военного контингента на своей территории, это касается и требований США по авиабазе "Баграм", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель афганского правительства Забиулла Моджахед.

"База "Баграм" - неотъемлемая часть афганской территории, мы не позволим военным другого государства находиться на афганской земле. Эта проблема касается не только нашего руководства, но является чувствительной темой для всего народа. Мы неоднократно озвучивали эту позицию, американцам это прекрасно известно", - сказал чиновник.