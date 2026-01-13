https://ria.ru/20260113/afganistan-2067566693.html
Афганистан выступил против присутствия иностранных военных на базе Баграм
Афганистан выступил против присутствия иностранных военных на базе Баграм - РИА Новости, 13.01.2026
Афганистан выступил против присутствия иностранных военных на базе Баграм
Афганистан не приемлет присутствия любого иностранного военного контингента на своей территории, это касается и требований США по авиабазе "Баграм", заявил в...
Афганистан выступил против присутствия иностранных военных на базе Баграм
Афганистан выступил против присутствия иностранных сил на авиабазе Баграм
ИСЛАМАБАД, 13 янв - РИА Новости. Афганистан не приемлет присутствия любого иностранного военного контингента на своей территории, это касается и требований США по авиабазе "Баграм", заявил в интервью РИА Новости официальный представитель афганского правительства Забиулла Моджахед.
"База "Баграм" - неотъемлемая часть афганской территории, мы не позволим военным другого государства находиться на афганской земле. Эта проблема касается не только нашего руководства, но является чувствительной темой для всего народа. Мы неоднократно озвучивали эту позицию, американцам это прекрасно известно", - сказал чиновник.
Американский президент Дональд Трамп
в сентябре прошлого года пригрозил Афганистану
"плохими" последствиями в случае отказа передать "Баграм" под контроль США
. По его словам, он ждёт немедленной передачи авиабазы. Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки на переговорах в Москве
с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
в октябре а заявил, что Кабул
не допустит возвращения американцев на авиабазу "Баграм".
Авиабаза "Баграм" была основным военным аэродром для ВВС СССР
в 1979 - 1989 годах. США использовали авиабазу "Баграм" в Афганистане на протяжении почти 20 лет - с осени 2001 года до августа 2021 года, когда талибы во второй раз пришли к власти.