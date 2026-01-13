Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения, что сотрудник упал под самолет - РИА Новости, 13.01.2026
14:30 13.01.2026 (обновлено: 14:46 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/aeroport-2067601207.html
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения, что сотрудник упал под самолет
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения, что сотрудник упал под самолет - РИА Новости, 13.01.2026
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения, что сотрудник упал под самолет
Специалист по обслуживанию воздушных судов аэропорта "Пулково" поскользнулся на территории аэродрома, никакого взаимодействия в этот момент с самолетом не... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:30:00+03:00
2026-01-13T14:46:00+03:00
пулково (аэропорт), происшествия
Пулково (аэропорт), Происшествия
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения, что сотрудник упал под самолет

Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о падении сотрудника под самолет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Специалист по обслуживанию воздушных судов аэропорта "Пулково" поскользнулся на территории аэродрома, никакого взаимодействия в этот момент с самолетом не осуществлялось, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
Ранее ряд СМИ сообщили, что один из работников "Пулково" якобы упал под самолет во время его осмотра.
"9 января 2026 года наш специалист по обслуживанию воздушных судов поскользнулся на территории аэродрома. Никакого взаимодействия в этот момент с самолетом не осуществлялось", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудник получил закрытый перелом и на данный момент проходит лечение.
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
12 января, 18:56
 
Пулково (аэропорт)Происшествия
 
 
