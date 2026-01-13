Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ ААЦ Аджапахян не примет участие в заседании апелляционного суда - РИА Новости, 13.01.2026
12:25 13.01.2026 (обновлено: 12:28 13.01.2026)
Архиепископ ААЦ Аджапахян не примет участие в заседании апелляционного суда
Архиепископ ААЦ Аджапахян не примет участие в заседании апелляционного суда - РИА Новости, 13.01.2026
Архиепископ ААЦ Аджапахян не примет участие в заседании апелляционного суда
Находящийся в заключении в Армении архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян после перенесенной операции не сможет участвовать в заседании... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
армения
ереван
никол пашинян
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
армения
ереван
в мире, армения, ереван, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
Архиепископ ААЦ Аджапахян не примет участие в заседании апелляционного суда

Архиепископ ААЦ Аджапахян не сможет участвовать в суде по состоянию здоровья

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАрхиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана
Архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Архиепископ Микаэл Аджапахян в суде Еревана. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Находящийся в заключении в Армении архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян после перенесенной операции не сможет участвовать в заседании апелляционного суда по его делу по состоянию здоровья, сообщили адвокаты священника.
"Из медицинского центра "Измирлян" проинформировали, что архиепископ Микаэл Аджапахян в настоящее время находится в процессе послеоперационного восстановления и по состоянию здоровья не может принять участие в судебном заседании 13 января", - говорится в заявлении адвокатов.
Архиепископ Микаэл Аджапахян в зале суда в Ереване - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Осужденный в Армении архиепископ Микаэл пожаловался на нарушение прав
31 декабря 2025, 01:55
Архиепископ был успешно прооперирован 26 декабря в медицинском центре "Измирлян", куда его перевели десятью днями ранее из следственного изолятора Службы национальной безопасности.
В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В России Армянская церковь защищена лучше, чем в Армении, заявили в ААЦ
25 декабря 2025, 20:09
 
В миреАрменияЕреванНикол ПашинянГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
