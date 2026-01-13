Архиепископ ААЦ Аджапахян не примет участие в заседании апелляционного суда

ЕРЕВАН, 13 янв – РИА Новости. Находящийся в заключении в Армении архиепископ Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян после перенесенной операции не сможет участвовать в заседании апелляционного суда по его делу по состоянию здоровья, сообщили адвокаты священника.

"Из медицинского центра "Измирлян" проинформировали, что архиепископ Микаэл Аджапахян в настоящее время находится в процессе послеоперационного восстановления и по состоянию здоровья не может принять участие в судебном заседании 13 января", - говорится в заявлении адвокатов.

Архиепископ был успешно прооперирован 26 декабря в медицинском центре "Измирлян", куда его перевели десятью днями ранее из следственного изолятора Службы национальной безопасности.

В начале октября судья суда первой инстанции Еревана Армине Меликсетян приговорила архиепископа Аджапахяна к двум годам лишения свободы по обвинению в призывах к захвату власти. Защита считает приговор незаконным, а обвинения - сфабрикованными.

Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви , в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.