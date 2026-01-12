Рейтинг@Mail.ru
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:59 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/zoloto-2067458378.html
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе - РИА Новости, 12.01.2026
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе
Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:59:00+03:00
2026-01-12T20:59:00+03:00
китай
хэнань
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067459860_0:58:994:617_1920x0_80_0_0_95ecff00f93079074a3ac417355c1a8d.jpg
https://ria.ru/20260109/zoloto-2066947360.html
https://ria.ru/20260105/belgiya-2066492583.html
китай
хэнань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067459860_47:0:947:675_1920x0_80_0_0_25cd3059788f481356c17baaa8607dfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, хэнань, сша, в мире
Китай, Хэнань, США, В мире
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе

Владелец ювелирных магазинов в Китае подарил сотрудникам слитки золота

© Фото : The StandardВладелец ювелирных магазинов в городе Сюйчан (КНР) подарил сотрудникам слитки золота весом один грамм
Владелец ювелирных магазинов в городе Сюйчан (КНР) подарил сотрудникам слитки золота весом один грамм - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : The Standard
Владелец ювелирных магазинов в городе Сюйчан (КНР) подарил сотрудникам слитки золота весом один грамм
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью во время корпоратива, сообщает гонконгская газета Standard.
По данным газеты, бизнесмену 21 год, он открыл около восьми ювелирных магазинов в городе Сюйчан в провинции Хэнань. В этом городе насчитывается более четырех миллионов жителей. Название компании и имя основателя газета не раскрывает.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки
9 января, 03:37
"Во время мероприятия, он (владелец - ред.) дал каждому из своих сотрудников слиток золота со своей подписью весом один грамм, стоимость которых оценивается в 500 юаней (71,7 доллар США - ред.). С момента открытия магазинов он раздал порядка 80-90 грамм золота", - сообщает Standard.
По данным газеты, помимо золотых слитков, он выдал беременным сотрудницам около 1,4 тысячи долларов для поддержки, он также пообещал предоставить им полную оплату труда и гарантию занятости на время декрета.
Согласно информации Standard, бизнесмен предоставил такие условия для сотрудниц, готовившихся стать матерями, после того, как одна из них скрыла свое положение из-за страха потерять работу.
Ранее гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала,что китайский производитель экшн-камер Insta360 наградил лучших сотрудников клавишами из золота, самая тяжелая - пробел - весит 35,02 грамма и стоит около 45 тысяч долларов. Standard также сообщали, что в декабре руководство китайской компании Zhejiang Guosheng Automobile подарило квартиры сотрудникам взамен на соглашение остаться работать у них еще на пять лет.
Производство золотых слитков - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Бельгийские пекарни спрятали в пирогах золотые слитки, пишут СМИ
5 января, 16:43
 
КитайХэнаньСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала