В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью во время корпоратива, сообщает гонконгская газета Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью во время корпоратива, сообщает гонконгская газета Standard

По данным газеты, бизнесмену 21 год, он открыл около восьми ювелирных магазинов в городе Сюйчан в провинции Хэнань . В этом городе насчитывается более четырех миллионов жителей. Название компании и имя основателя газета не раскрывает.

"Во время мероприятия, он (владелец - ред.) дал каждому из своих сотрудников слиток золота со своей подписью весом один грамм, стоимость которых оценивается в 500 юаней (71,7 доллар США - ред.). С момента открытия магазинов он раздал порядка 80-90 грамм золота", - сообщает Standard.

По данным газеты, помимо золотых слитков, он выдал беременным сотрудницам около 1,4 тысячи долларов для поддержки, он также пообещал предоставить им полную оплату труда и гарантию занятости на время декрета.

Согласно информации Standard, бизнесмен предоставил такие условия для сотрудниц, готовившихся стать матерями, после того, как одна из них скрыла свое положение из-за страха потерять работу.