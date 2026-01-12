https://ria.ru/20260112/zoloto-2067458378.html
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе - РИА Новости, 12.01.2026
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе
Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:59:00+03:00
2026-01-12T20:59:00+03:00
2026-01-12T20:59:00+03:00
китай
хэнань
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067459860_0:58:994:617_1920x0_80_0_0_95ecff00f93079074a3ac417355c1a8d.jpg
https://ria.ru/20260109/zoloto-2066947360.html
https://ria.ru/20260105/belgiya-2066492583.html
китай
хэнань
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067459860_47:0:947:675_1920x0_80_0_0_25cd3059788f481356c17baaa8607dfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, хэнань, сша, в мире
Китай, Хэнань, США, В мире
В Китае бизнесмен раздал всем сотрудникам слитки золота на корпоративе
Владелец ювелирных магазинов в Китае подарил сотрудникам слитки золота
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Двадцатиоднолетний владелец ювелирных магазинов в восточной провинции Китая подарил каждому своему сотруднику слитки золота весом один грамм со своей подписью во время корпоратива, сообщает гонконгская газета Standard
.
По данным газеты, бизнесмену 21 год, он открыл около восьми ювелирных магазинов в городе Сюйчан в провинции Хэнань
. В этом городе насчитывается более четырех миллионов жителей. Название компании и имя основателя газета не раскрывает.
"Во время мероприятия, он (владелец - ред.) дал каждому из своих сотрудников слиток золота со своей подписью весом один грамм, стоимость которых оценивается в 500 юаней (71,7 доллар США
- ред.). С момента открытия магазинов он раздал порядка 80-90 грамм золота", - сообщает Standard.
По данным газеты, помимо золотых слитков, он выдал беременным сотрудницам около 1,4 тысячи долларов для поддержки, он также пообещал предоставить им полную оплату труда и гарантию занятости на время декрета.
Согласно информации Standard, бизнесмен предоставил такие условия для сотрудниц, готовившихся стать матерями, после того, как одна из них скрыла свое положение из-за страха потерять работу.
Ранее гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала,что китайский производитель экшн-камер Insta360 наградил лучших сотрудников клавишами из золота, самая тяжелая - пробел - весит 35,02 грамма и стоит около 45 тысяч долларов. Standard также сообщали, что в декабре руководство китайской компании Zhejiang Guosheng Automobile подарило квартиры сотрудникам взамен на соглашение остаться работать у них еще на пять лет.