Продажи снегоуборочной техники в январе выросли, показало исследование

Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снежная зима в центре России спровоцировала ажиотаж на снегоуборочную технику, в частности, лопат купили в девять раз больше, чем в новогодние каникулы годом ранее, Снежная зима в центре России спровоцировала ажиотаж на снегоуборочную технику, в частности, лопат купили в девять раз больше, чем в новогодние каникулы годом ранее, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

"В начале года снежный коллапс в центральных регионах вызвал ажиотажный спрос на средства для уборки снега и сопутствующий инвентарь", - отмечают там.

"Лопаты – медианная цена 1445 рублей, на 40% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше в девять раз (на 790%)", - привели аналитики данные, изучив продажи с 1 по 11 января этого и прошлого года.

По их данным, покупки ручных толкателей снега подскочили вчетверо по сравнению с прошлым годом, медианная цена выросла почти на треть, до 2067 рублей. Такую же динамику продаж показали щетки для очистки авто от снега. Их медианная цена составила 796 рублей, что на 15% выше уровня прошлого года.

Немного заметнее, в пять раз, выросли продажи снегоуборщиков. Медианная цена подросла на четверть год к году - до 54 980 рублей.

"Больше половины продаж в этих категориях пришлось на московскую агломерацию. А в товарной группе лопат - более 70% всех розничных покупок пришлось на Московскую область . Очевидно, многие автолюбители самостоятельно занимались очисткой своих машин от снега", - отмечают эксперты.

Так, среди наиболее популярных покупок оказались телескопические лопаты (удобные для размещения в багажнике автомобиля), толкатели снега с металлической ручкой, снегоуборщики на аккумуляторных батареях, пластиковые многофункциональные щетки для автомобилей.