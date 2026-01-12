Рейтинг@Mail.ru
Продажи снегоуборочной техники в январе выросли, показало исследование - РИА Новости, 12.01.2026
17:13 12.01.2026
Продажи снегоуборочной техники в январе выросли, показало исследование
Продажи снегоуборочной техники в январе выросли, показало исследование

"Чек Индекс": продажи лопат для чистки снега выросли в 9 раз

Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве
Мужчина чистит дорогу от снега на улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снежная зима в центре России спровоцировала ажиотаж на снегоуборочную технику, в частности, лопат купили в девять раз больше, чем в новогодние каникулы годом ранее, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"В начале года снежный коллапс в центральных регионах вызвал ажиотажный спрос на средства для уборки снега и сопутствующий инвентарь", - отмечают там.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Москвичам рассказали, сколько еще снега выпадет в ближайшие дни
Вчера, 08:46
"Лопаты – медианная цена 1445 рублей, на 40% выше уровня прошлого года. Число покупок – выше в девять раз (на 790%)", - привели аналитики данные, изучив продажи с 1 по 11 января этого и прошлого года.
По их данным, покупки ручных толкателей снега подскочили вчетверо по сравнению с прошлым годом, медианная цена выросла почти на треть, до 2067 рублей. Такую же динамику продаж показали щетки для очистки авто от снега. Их медианная цена составила 796 рублей, что на 15% выше уровня прошлого года.
Немного заметнее, в пять раз, выросли продажи снегоуборщиков. Медианная цена подросла на четверть год к году - до 54 980 рублей.
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
На МЖД круглосуточно чистят инфраструктуру от снега
10 января, 18:53
"Больше половины продаж в этих категориях пришлось на московскую агломерацию. А в товарной группе лопат - более 70% всех розничных покупок пришлось на Московскую область. Очевидно, многие автолюбители самостоятельно занимались очисткой своих машин от снега", - отмечают эксперты.
Так, среди наиболее популярных покупок оказались телескопические лопаты (удобные для размещения в багажнике автомобиля), толкатели снега с металлической ручкой, снегоуборщики на аккумуляторных батареях, пластиковые многофункциональные щетки для автомобилей.
Но снег принес с собой не только обязанности, но и развлечения - покупки тюбингов-ватрушек выросли втрое, их медианная цена прибавила 29% до 2045 рублей.
Мужчина во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
11 января, 13:46
 
