Глава Химок ушла в отставку

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова покинула свой пост, временно исполняющим полномочия главы стала Инна Федотова, сообщили в администрации городского округа.
"Глава городского округа Химки Елена Землякова покинула свой пост. Елена Землякова была избрана главой городского округа Химки в феврале 2025 года на заседании совета депутатов. Одиннадцатого января 2026 года она покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы", - говорится в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, временно исполняющим полномочия главы городского округа назначена Инна Федотова.
В свою очередь, Федотова как бывший руководитель администрации городского округа Клин подтвердила переход в другой муниципалитет в своем Telegram-канале, отметив, что ей было очень приятно работать в Клину. Она назвала Клин уникальным древним городом с богатой историей, славными традициями и замечательными людьми.
