Рейтинг@Mail.ru
Глава Химок ушла в отставку - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/zemljakova-2067422755.html
Глава Химок ушла в отставку
Глава Химок ушла в отставку - РИА Новости, 12.01.2026
Глава Химок ушла в отставку
Глава городского округа Химки Елена Землякова покинула свой пост, временно исполняющим полномочия главы стала Инна Федотова, сообщили в администрации городского РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:41:00+03:00
2026-01-12T17:41:00+03:00
политика
химки (городской округ в московской области)
клин
инна федотова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010893215_0:236:2560:1676_1920x0_80_0_0_29de37be9846073653d85936ee0a6c41.jpg
https://ria.ru/20251220/mvd-2063569848.html
химки (городской округ в московской области)
клин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010893215_257:0:2532:1706_1920x0_80_0_0_0a0796dc29bac91a6e9c6893e4248f25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, химки (городской округ в московской области), клин, инна федотова
Политика, Химки (городской округ в Московской области), Клин, Инна Федотова
Глава Химок ушла в отставку

Землякова покинула пост главы Химок

© Фото : администрация городского округа ХимкиЕлена Землякова
Елена Землякова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : администрация городского округа Химки
Елена Землякова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава городского округа Химки Елена Землякова покинула свой пост, временно исполняющим полномочия главы стала Инна Федотова, сообщили в администрации городского округа.
"Глава городского округа Химки Елена Землякова покинула свой пост. Елена Землякова была избрана главой городского округа Химки в феврале 2025 года на заседании совета депутатов. Одиннадцатого января 2026 года она покинула свой пост в связи с переходом на новое место работы", - говорится в Telegram-канале администрации.
Согласно сообщению, временно исполняющим полномочия главы городского округа назначена Инна Федотова.
В свою очередь, Федотова как бывший руководитель администрации городского округа Клин подтвердила переход в другой муниципалитет в своем Telegram-канале, отметив, что ей было очень приятно работать в Клину. Она назвала Клин уникальным древним городом с богатой историей, славными традициями и замечательными людьми.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
МВД назвало предварительную причину гибели подростка в Химках
20 декабря 2025, 21:26
 
ПолитикаХимки (городской округ в Московской области)КлинИнна Федотова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала