Рейтинг@Mail.ru
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками - РИА Новости, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
Капитуляция Украины становится все ближе, но Владимир Зеленский и европейские лидеры ведут себя так, будто они победили в конфликте, пишет сербское издание... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:24:00+03:00
2026-01-12T15:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20260112/ssha-2067382689.html
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067341481.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками

Novosti: Зеленский и ЕС идут к капитуляции, но ставят условия, будто победители

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Флаг и герб Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Капитуляция Украины становится все ближе, но Владимир Зеленский и европейские лидеры ведут себя так, будто они победили в конфликте, пишет сербское издание Novosti.
"Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками. Из-за этого западные союзники, как и Киев, не могут избавиться от надменности и составить реальный план", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
Вчера, 14:44
По словам автора издания, чем дальше продвигаются российские войска, тем реальнее прогноз о том, что Украина окажется в ситуации, в которой "вынужденно подпишет капитуляцию". Отмечается, что Киев в скором времени может поджидать банкротство, а значит, "денег на поддержание конфликта больше не будет".
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру, вопреки здравому смыслу и отсутствию денег — в том числе на содержание ВСУ.
Как заявляли в Кремле, киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Зеленский предложил продлить мобилизацию и военное положение на Украине
Вчера, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала