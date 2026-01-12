МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Капитуляция Украины становится все ближе, но Владимир Зеленский и европейские лидеры ведут себя так, будто они победили в конфликте, пишет сербское издание Novosti.
"Большая проблема Зеленского и его союзников в том, что они, будто победители, выдвигают требования. Как будто они возвращают города, занятые российскими войсками. Из-за этого западные союзники, как и Киев, не могут избавиться от надменности и составить реальный план", — говорится в материале.
У Зеленского нет карт в рукаве, заявил Трамп
Вчера, 14:44
По словам автора издания, чем дальше продвигаются российские войска, тем реальнее прогноз о том, что Украина окажется в ситуации, в которой "вынужденно подпишет капитуляцию". Отмечается, что Киев в скором времени может поджидать банкротство, а значит, "денег на поддержание конфликта больше не будет".
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
На Украине сообщили об опасном эксперименте Зеленского в Киеве
11 января, 03:43
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает латать дыры в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Как заявляли в Кремле, киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в ходе наступательных действий ВС России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>