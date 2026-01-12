В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заработная плата для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году должна составлять 248 тысяч рублей в месяц, за год можно получить десять пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

"Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит 2 миллиона 979 тысяч рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц. Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК - ред.) заработная плата граждан должна составлять в месяц в 2026 году 248 250 рублей и более", - сказала Мельникова.

Сенатор напомнила, что за год можно получить не более десяти пенсионных баллов.