05:08 12.01.2026
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов
Псковская область
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов

РИА Новости: максимум пенсионных баллов даст зарплата в 248 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заработная плата для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году должна составлять 248 тысяч рублей в месяц, за год можно получить десять пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит 2 миллиона 979 тысяч рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц. Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК - ред.) заработная плата граждан должна составлять в месяц в 2026 году 248 250 рублей и более", - сказала Мельникова.
Сенатор напомнила, что за год можно получить не более десяти пенсионных баллов.
"Например, при стаже 37 лет и максимальной заработной плате 248 250 рублей, что составляет десять ИПК, размер пенсии составит 67585,59 рубля. Данная сумма получается путем умножения полученных гражданином пенсионных баллов на их стоимость в 2026 году - 156,76 рубля - и прибавления к этой сумме фиксированной выплаты к пенсии - 9584,69 рубля", - добавила Мельникова.
