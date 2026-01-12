https://ria.ru/20260112/zarplata-2067298256.html
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов - РИА Новости, 12.01.2026
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов
Заработная плата для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году должна составлять 248 тысяч рублей в месяц, за год можно получить десять... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T05:08:00+03:00
2026-01-12T05:08:00+03:00
2026-01-12T05:08:00+03:00
псковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_0:26:3551:2023_1920x0_80_0_0_af3cd516e1189928a0ff40606459f518.jpg
https://ria.ru/20251230/pensii-2065537411.html
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053942717_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_93a167cd0d475ac222655eec59f334f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псковская область
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов
РИА Новости: максимум пенсионных баллов даст зарплата в 248 тысяч рублей в месяц
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Заработная плата для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году должна составлять 248 тысяч рублей в месяц, за год можно получить десять пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит 2 миллиона 979 тысяч рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц. Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК - ред.) заработная плата граждан должна составлять в месяц в 2026 году 248 250 рублей и более", - сказала Мельникова.
Сенатор напомнила, что за год можно получить не более десяти пенсионных баллов.
"Например, при стаже 37 лет и максимальной заработной плате 248 250 рублей, что составляет десять ИПК, размер пенсии составит 67585,59 рубля. Данная сумма получается путем умножения полученных гражданином пенсионных баллов на их стоимость в 2026 году - 156,76 рубля - и прибавления к этой сумме фиксированной выплаты к пенсии - 9584,69 рубля", - добавила Мельникова.