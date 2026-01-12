Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР задержали участника экстремистской организации - РИА Новости, 12.01.2026
10:21 12.01.2026
В ЛНР задержали участника экстремистской организации
В ЛНР задержали участника экстремистской организации
происшествия
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
происшествия, луганская народная республика, донбасс, херсонская область
Происшествия, Луганская Народная Республика, Донбасс, Херсонская область
В ЛНР задержали участника экстремистской организации

Наручники
Наручники
Наручники . Архивное фото
Наручники . Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Участника экстремистской организации, причастной к военным преступлениям в Донбассе и Херсонской области, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в республиканском УФСБ.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность участника одного из украинских националистических военизированных объединений. Установлено, что житель города Рубежное поступил на службу в экстремистскую организацию, причастную к совершению военных преступлений, и участвовал в ее деятельности на территории Донбасса и Херсонской области", - сообщили в ведомстве.
Уточняется, что житель ЛНР задержан, возбуждено уголовное дело.
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаДонбассХерсонская область
 
 
