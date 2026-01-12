https://ria.ru/20260112/zaderzhanie-2067321928.html
В ЛНР задержали участника экстремистской организации
Участника экстремистской организации, причастной к военным преступлениям в Донбассе и Херсонской области, задержали в ЛНР, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:21:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
донбасс
херсонская область
В ЛНР задержали участника экстремистской организации
