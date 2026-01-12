Рейтинг@Mail.ru
"Южная" группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 12.01.2026 (обновлено: 14:23 12.01.2026)
"Южная" группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки
"Южная" группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 12.01.2026
"Южная" группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113... РИА Новости, 12.01.2026
"Южная" группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действий "Юга" за сутки

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США и Archer шведского производства, а также четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
