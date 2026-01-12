"Южная" группировка улучшила положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и Puma итальянского производства в Донецкой Народной Республике, сообщило журналистам Минобороны РФ.