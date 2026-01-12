https://ria.ru/20260112/yaponiya-2067462799.html
Шимпанзе Ай, распознававшая буквы, цифры и иероглифы, умерла в 49 лет
ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Знаменитая шимпанзе Ай, умевшая различать буквы, цифры и даже иероглифы, умерла в возрасте 49 лет, сообщил Центр исследований эволюции поведения человека (бывший Центр изучения приматов) при университете Киото.
"Шимпанзе Ай, вносившая в течение многих лет вклад в дело исследований эволюции мышления и души, скончалась 9 января в окружении сотрудников из-за преклонного возраста и отказа внутренних органов. С момента поступления в институт в 1977 году Ай участвовала в различных исследованиях, начиная с поисков эволюционного происхождения языка и по различным исследованиям детального изучения знаний, обучения и памяти, в качестве главного партнера. Это стало важной базой для создания рамок для понимания опытным путем того, что такое "разум шимпанзе" и для размышлений о об эволюции разума человека", - сообщил институт.
Шимпанзе Ай называли "гениальной" за ее способность к обучению и пытливый ум. Так, она умела распознавать буквы и цифры, а когда ей показывали зеленый цвет, безошибочно выбирала иероглиф "зеленый". Известен случай, когда она смогла открыть навесной замок на клетке с помощью по оплошности оставленного рядом ключа и сбежать. В 1985 году ей посвятил материал научный журнал Nature.