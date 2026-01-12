Шимпанзе Ай, распознававшая буквы, цифры и иероглифы, умерла в 49 лет

"Шимпанзе Ай, вносившая в течение многих лет вклад в дело исследований эволюции мышления и души, скончалась 9 января в окружении сотрудников из-за преклонного возраста и отказа внутренних органов. С момента поступления в институт в 1977 году Ай участвовала в различных исследованиях, начиная с поисков эволюционного происхождения языка и по различным исследованиям детального изучения знаний, обучения и памяти, в качестве главного партнера. Это стало важной базой для создания рамок для понимания опытным путем того, что такое "разум шимпанзе" и для размышлений о об эволюции разума человека", - сообщил институт.