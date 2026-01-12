Рейтинг@Mail.ru
02:00 12.01.2026
Россияне будут работать в январе 120 часов
Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 120 часов в январе, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр РИА Новости, 12.01.2026
общество, александр южалин, superjob
Общество, Александр Южалин, SuperJob
CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 120 часов в январе, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"В итоге, в январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих (с учетом праздников и выходных). При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов", - сказал Южалин.
Он отметил, что для сотрудников со сменным графиком рабочие смены могут выпадать и на праздничные дни. Для таких работников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период - квартал, полугодие или год.
