https://ria.ru/20260112/yanvar-2067290455.html
Россияне будут работать в январе 120 часов
Россияне будут работать в январе 120 часов - РИА Новости, 12.01.2026
Россияне будут работать в январе 120 часов
Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 120 часов в январе, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T02:00:00+03:00
2026-01-12T02:00:00+03:00
2026-01-12T02:00:00+03:00
общество
александр южалин
superjob
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg
https://ria.ru/20260111/vakansii-2067185030.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_27ca7de03d5acfc8a78e72898b76970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр южалин, superjob
Общество, Александр Южалин, SuperJob
Россияне будут работать в январе 120 часов
РИА Новости: россияне будут работать в январе 120 часов
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россияне с 40-часовым недельным рабочим графиком отработают 120 часов в январе, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"В итоге, в январе 2026 года всего 15 рабочих дней и 16 нерабочих (с учетом праздников и выходных). При 40-часовой рабочей неделе норма рабочего времени за месяц составит 120 часов", - сказал Южалин
.
Он отметил, что для сотрудников со сменным графиком рабочие смены могут выпадать и на праздничные дни. Для таких работников применяется суммированный учет рабочего времени, при котором норма часов рассчитывается не за месяц, а за более длительный период - квартал, полугодие или год.