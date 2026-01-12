Wildberries усилила мониторинг ветеринарных препаратов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Wildberries проводит усиленный мониторинг ветеринарных препаратов на платформе - такой товар могут реализовывать только те продавцы, у которых есть соответствующая лицензия, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

В воскресенье ряд Telegram-каналов написали, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. На этом фоне Ozon уже сообщил, что скрыл с витрины маркетплейса подобные ветпрепараты и проводит повторную проверку.

"На площадке Wildberries реализовать такой товар могут только аптеки-партнеры при наличии у них лицензии на осуществление торговли лекарственными препаратами и разрешений на дистанционную торговлю ими. При этом покупатель забирает заказ из самой аптеки. В отношении указанной товарной категории действует усиленный внутренний мониторинг", - рассказали в Wildberries&Russ.

Там же уточнили, что как на упаковке препаратов, так и в карточках товаров содержится информация производителя о строгом запрете использования ветеринарного препарата людьми. "Препарат предназначен исключительно для применения по назначению, при этом ответственность за его ненадлежащее использование несет покупатель", - добавили в пресс-службе.

"Маркетплейс также оперативно реагирует на обращения потребителей, представителей общественных организаций и государственных органов. Wildberries находится в постоянном диалоге с регулятором и внимательно отслеживает развитие ситуации", - уточнили в компании.