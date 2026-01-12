https://ria.ru/20260112/vsu-2067393216.html
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
Ребенок, пострадавший в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 12.01.2026
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
