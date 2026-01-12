Рейтинг@Mail.ru
15:40 12.01.2026 (обновлено: 15:56 12.01.2026)
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка
Ребенок, пострадавший в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России РИА Новости, 12.01.2026
происшествия, владимир сальдо, республика крым, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), алексей кузнецов, удар всу по хорлам в херсонской области
Происшествия, Владимир Сальдо, Республика Крым, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Алексей Кузнецов, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Минздрав сообщил о состоянии пострадавшего в Хорлах ребенка

Пострадавший при теракте ВСУ в Хорлах ребенок находится в тяжелом состоянии

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ребенок, пострадавший в Хорлах Херсонской области в новогоднюю ночь, находится в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Один ребенок находится в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.
Первого января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.
Изначально в Крым было доставлено 14 пострадавших при атаке в Хорлах. Одна женщина в крайне тяжелом состоянии скончалась в реанимации больницы в Джанкое, один ребенок был перевезен из республиканской детской клинической больницы в Симферополе на лечение в Москву. Еще четыре пациента после проведенного лечения были выписаны, сообщали в Минздраве Крыма.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Киев пытается дезинформировать мир об ударе ВСУ по Хорлам, заявил Сальдо
5 января, 14:39
 
ПроисшествияВладимир СальдоРеспублика КрымРоссияХерсонская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Алексей КузнецовУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
