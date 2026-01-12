https://ria.ru/20260112/vsu-2067384588.html
В Брянской области водитель автомобиля получил ранение при атаке ВСУ
Водитель автомобиля получил ранения во время атаки дронов ВСУ на поселок Белая Березка Брянской области, ему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2026
