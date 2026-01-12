Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области водитель автомобиля получил ранение при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 12.01.2026 (обновлено: 15:03 12.01.2026)
В Брянской области водитель автомобиля получил ранение при атаке ВСУ
В Брянской области водитель автомобиля получил ранение при атаке ВСУ - РИА Новости, 12.01.2026
В Брянской области водитель автомобиля получил ранение при атаке ВСУ
Водитель автомобиля получил ранения во время атаки дронов ВСУ на поселок Белая Березка Брянской области, ему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2026
происшествия
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
ульяновский автомобильный завод (уаз)
трубчевский район
брянская область
трубчевский район
В Брянской области водитель автомобиля получил ранение при атаке ВСУ

В Брянской области водитель автомобиля получил ранение при атаке дрона ВСУ

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Водитель автомобиля получил ранения во время атаки дронов ВСУ на поселок Белая Березка Брянской области, ему оказали помощь в больнице, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали FPV-дронами поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся автомобилю УАЗ "Фермер" Трубчевских теплосетей, к сожалению, осколочные ранения получил водитель автомашины. Мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что автомобиль поврежден осколками, работают оперативные и экстренные службы.
