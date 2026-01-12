При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два мирных жителя

По его словам, в результате ударов украинских БПЛА повреждены линии электропередачи в Приазовском, Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах. Также после атак противника зафиксированы повреждения частных домовладений в городе Васильевке. Восстановление электроснабжения продолжается, написал он.