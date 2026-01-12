Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 12.01.2026
11:13 12.01.2026
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два мирных жителя
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали за последние сутки в результате артобстрела украинскими войсками села в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.01.2026
При обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два мирных жителя

Балицкий: при обстреле ВСУ в Запорожской области пострадали два человека

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали за последние сутки в результате артобстрела украинскими войсками села в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано восемь фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области, есть пострадавшие. При артобстреле села Решетиловское Пологовского муниципального округа пострадали два человека – мужчина 1966 года рождения и женщина 1967 года рождения. Пострадавшим оказана вся необходимая медицинская помощь, их жизни вне опасности" , - сообщил он в канале в Мах.
По его словам, в результате ударов украинских БПЛА повреждены линии электропередачи в Приазовском, Каменско-Днепровском и Васильевском муниципальных округах. Также после атак противника зафиксированы повреждения частных домовладений в городе Васильевке. Восстановление электроснабжения продолжается, написал он.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
