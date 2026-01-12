Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область около 30 беспилотниками за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 12.01.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область около 30 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область около 30 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область около 30 беспилотниками за сутки

ВСУ за сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области 30 БПЛА

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Разбитое стекло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области около 30 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 18 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 снарядов и зафиксированы атаки 29 беспилотников, из них 10 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, трех частных домовладениях и двух транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… выпущено 4 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 8 беспилотников, один из которых сбит… В Краснояружском округе сёла Вязовое, Илек-Пеньковка, Репяховка, Староселье и Теребрено, хутора Первомайский и Фищево атакованы 15 беспилотниками, 6 из которых сбиты. Село Колотиловка подверглось обстрелу с применением 10 боеприпасов", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что над Белгородским и Волоконовским округами перехвачены два БПЛА, в Валуйском округе село Долгое атаковано беспилотником. По данным главы области, по Шебекинскому округу совершены атаки 3 беспилотников, один из которых подавлен.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
